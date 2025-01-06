الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع تلمساً لمؤشرات على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش استقرت أسعار الذهب عند 2639.56 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2652 دولاراً للأوقية.



ينصب تركيز السوق على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة. وقد توفر البيانات المزيد من الأدلة على خطط أسعار الفائدة التي يتبناها المركزي الأميركي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.64 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 931.70 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 918.63 دولار للأوقية.