الإثنين 6 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية
6 يناير 2025 09:03

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع تلمساً لمؤشرات على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش استقرت أسعار الذهب عند 2639.56 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2652 دولاراً للأوقية.

ينصب تركيز السوق على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة. وقد توفر البيانات المزيد من الأدلة على خطط أسعار الفائدة التي يتبناها المركزي الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.64 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 931.70 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 918.63 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
الدولار يتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم نيو أورليانز
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم نيو أورليانز
اليوم 10:23
"الاتحاد للطيران" توضح سبب إلغاء إقلاع الرحلة "EY461" من ملبورن إلى أبوظبي
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" توضح سبب إلغاء إقلاع الرحلة "EY461" من ملبورن إلى أبوظبي
اليوم 10:12
«سباق الأمنيات» في جزيرة الحديريات
الرياضة
«سباق الأمنيات» في جزيرة الحديريات
اليوم 10:12
مساهمات فينيسيوس تُرسخ أقدامه مع الجزيرة
الرياضة
مساهمات فينيسيوس تُرسخ أقدامه مع الجزيرة
اليوم 10:03
أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى جراء حريق في روسيا
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©