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اقتصاد

الصين تحقق نمواً قياسياً في براءات الاختراع خلال 2024

الصين تحقق نمواً قياسياً في براءات الاختراع خلال 2024
7 يناير 2025 15:18

سجلت الصين رقماً قياسياً في عدد براءات الاختراع خلال عام 2024، حيث بلغت 4.76 مليون براءة، في إنجاز يعكس التزامها بتعزيز الابتكار ودعم الصناعات الناشئة.

ونقلت قناة الصين المركزية عن إدارة الملكية الفكرية الوطنية الصينية أن الصين حافظت على مكانتها كأحد أكبر المساهمين في مجال الملكية الفكرية عالمياً، مع تصدرها في طلبات براءات الاختراع الدولية، وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاقية مدريد للعلامات التجارية و​​​​​​​نظام لاهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية.

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وأوضحت الإدارة أن عدد براءات الاختراع في القطاعات الاستراتيجية الناشئة ارتفع بنسبة 15.7 بالمائة إلى 1.35 مليون براءة، مؤكدة أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراجعة ساهم في تقليص متوسط فترة فحص البراءات إلى 15.5 شهر.

وأكدت أن عام 2024 شهد نمواً ملحوظاً في تسويق براءات الاختراع، حيث تم تسجيل 613 ألف عملية نقل ملكية، بزيادة نسبتها 29.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وذلك ضمن المبادرات الوطنية لتعزيز الاقتصاد المعرفي ودعم الابتكار.

المصدر: وكالات
الصين
براءات الاختراع
الملكية الفكرية
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