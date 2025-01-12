«ستيل فاب» ينطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم (الاثنين) بمركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة العشرين من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2025»، الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يحظى بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويجمع المعرض تحت سقفه أكثر من 600 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية و350 عارضاً محلياً ودولياً من 33 دولة ما يجعله ملتقىً لأبرز رواد صناعة الحديد والصلب وخبراء التقنيات المتقدمة في هذا القطاع.

يشارك في المعرض، الذي يستمر حتى 16 يناير الجاري، كبار المنتجين العالميين للحديد والصلب من دول رائدة في هذا المجال، مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وهولندا والهند؛ إضافة إلى ممثلي شركات محلية وإقليمية لها حضور بارز في ابتكار التقنيات والحلول المتطورة في مختلف الصناعات المعدنية.

وتعد صناعة الحديد والصلب من الركائز الأساسية للتنمية الصناعية في الإمارات، نظراً لارتباطها الوثيق بتطوير البنية التحتية والإنشاءات ودعم مختلف الصناعات المعتمدة على تشكيل المعادن، وتسهم هذه الصناعة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بفضل الرؤية الطموحة للدولة ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق الريادة الصناعية ضمن «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة للنمو المستدام.

ويوفر «ستيل فاب» فرصة مثالية للمصانع والشركات العاملة في تشكيل المعادن لعقد صفقات كبرى وتبادل الخبرات، وإقامة شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين، كما يتيح للمشاركين استكشاف أحدث الاتجاهات في القطاع، ما يعزز فرص نموهم وتوسيع نطاق أعمالهم محلياً وإقليمياً.

ويمثل المعرض منصة مهمة للشركات لتقديم حلولها المبتكرة وتعزيز حضورها في الأسواق، ويجمع المنتجين والموردين ورجال الأعمال والمستثمرين لتنسيق التعاون وتبادل الأفكار، وتطوير القدرات التنافسية والاطلاع على أحدث التطورات في تقنيات التصنيع.

يقدم المعرض مجموعة واسعة من الابتكارات التقنية الحديثة، حيث تعرض الشركات أنظمة وآلات متطورة تشمل تقنيات تشكيل المعادن وأنظمة القص بالليزر، وتجهيز الأنابيب، وإعداد الألواح المعدنية. كما تتضمن فعاليات المعرض مسابقات خاصة، مثل مسابقة اللحام التي تُبرز المهارات العملية في هذا المجال.