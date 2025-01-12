4 حسومات معتمدة على أسعار وثيقة التأمين على السيارات

يوسف العربي (أبوظبي)

تعتمد لوائح تنظيم تأمين المركبات في الدولة على وجود 4 طرق رئيسة للحصول على خصومات تتراوح بين 10 و%30 على الحد الأدنى لسعر وثيقة التأمين على المركبات.

وتتضمن وثيقة التأمين على المركبات نطاقاً سعرياً يحدد الحد الأدنى للسعر ونسبة الحد الأقصى لكل فئة من المركبات (صالون خصوصي، صالون عمومي، سيارات الدفع الرباعي خصوصي، سيارات الدفع الرباعي عمومي، بيك أب وصهاريج، وصهريج ماء أو محروقات، والباصات، والمعدات والدراجات النارية).

وتبلغ مدة وثيقة التأمين على المركبات بنوعيها، تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير)، والمسؤولية المدنية والفقد والتلف (التأمين الشامل) 13 شهراً.

ويمكن لشركة التأمين منح خصم للعميل (الفرد) يصل إلى 20% من الحد الأدنى لأسعار تأمين المركبات في حال عدم التسبب بأي حادث خلال عدد من السنوات، بحيث يتم منح خصم 10% للسنة الأولى، و15% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.

وتبلغ نسبة خصم الولاء 10% من الحد الأدنى من أسعار التأمين عند تجديد العميل وثيقة التأمين سواء كانت ضد الغير أو شاملة ولا يمنح هذا الخصم عند تحويل الوثيقة إلى شخص آخر.

وعند تجديد وثيقة التأمين للمركبات التي تعمل بالغاز أو السيارات الكهربائية يصل الخصم إلى 25% من الحد الأدنى للأسعار مع مراعاة سجل الحوادث.

وتعطي شركة التأمين للعميل شهادة الخبرة التأمينية عن السنوات السابقة بنسق إلكتروني أو كتابي من دون مقابل. وتمنح شركة التأمين خصماً على رسوم تأمين المركبات التي يمتلكها (الشخص الطبيعي/ الاعتباري/ الحكومي/ الخاص) بشرط ألا يقل عددها عن 5 مركبات أو دراجات نارية.

وينص جدول الأسعار للتأمين على السيارات بأنواعها وفئاتها المختلفة على أن الحد الأدنى لسعر تأمين السيارة الصالون الخصوصي «4 سيلندر» 750 درهماً عن المدة البالغة 13 شهراً.

وبالنسبة للسيارات الصالون «6 سيلندر» فيبلغ الحد الأدنى للتأمين 850 درهماً، فيما يبلغ الحد الأدنى للتأمين على السيارة الصالون «8 سيلندر» 950 درهماً.

وبخصوص السيارات الصالون أكثر من 8 سيلندر فيبلغ الحد الأدنى للتأمين 1300 درهم. وعلى صعيد سيارات الدفع الرباعي الخاصة 4 سيلندر فيصل الحد الأدنى للتأمين إلى 750 درهماً، فيما يصل الحد الأعلى إلى 1300 درهم، وبالنسبة لسيارات الدفع الرباعي 6 سيلندر فيبلغ الحد الأدنى للتأمين 850 درهماً. وبالنسبة لسيارات الدفع الرباعي 8 سيلندر فيبلغ الحد الأدنى 950 درهماً، وبالنسبة «للسيلندرات» الأعلى فيبلغ الحد الأدنى 1300 درهم.

وتتمثل أهمية التأمين على السيارات في توفير الحماية الكلية أو الجزئية لها في حالة حدوث ضرر للمركبة المؤمن عليها، وتغطية الأضرار التي تحدثها المركبة للغير (الأشخاص والممتلكات).

شركات التأمين

بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.