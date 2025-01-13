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اقتصاد

الإمارات وألمانيا تبحثان التعاون في مجال الطاقة والمناخ

شريف العلماء وكبار الحضور عقب الاجتماع (وام)
14 يناير 2025 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت دولة الإمارات الاجتماع التاسع لمجموعة التوجيه العليا للشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة والمناخ، الذي نظمته كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، بالعاصمة أبوظبي، وذلك في إطار شراكة الجانبين في مجال الطاقة والمناخ، التي تم توقيعها في بداية عام 2017. حضر الاجتماع، الذي عقد على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ومعالي ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، ونخبة من كبار المسؤولين والخبراء من البلدين.
وقال المهندس شريف العلماء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات وألمانيا في مجالات الطاقة النظيفة والمناخ، ويعكس التزام الإمارات بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات الطاقة والمناخ. وأضاف أن تعزيز التعاون في مجالات مثل الهيدروجين، والوقود المستدام، وكفاءة الطاقة، يعكس طموح البلدين نحو بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
وقال معالي ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، إن الشراكة الإماراتية الألمانية في مجال الطاقة والمناخ، تجسد قوة التعاون في دفع التحول نحو الطاقة المتجددة مع تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة.
في سياق آخر، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الإماراتي الألماني للطاقة، تحت عنوان «تمكين المرونة لدمج ناجح للطاقة المتجددة»، تم خلاله مناقشة أهم الحلول المبتكرة لتعزيز مرونة أنظمة الطاقة.

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