عززت مجموعة دوكاب، حضورها في أفريقيا من خلال بدء توريد كابلات الجهد العالي بقدرة 220 كيلوفولت إلى السنغال للمرة الأولى، لتصبح بذلك الدولة الإفريقية الـثالثة والعشرين ضمن محفظة المجموعة المتنامية.



وتشكل هذه الخطوة جزءاً محورياً من مشروع الكهرباء في العاصمة داكار، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها.



ويأتي توسع مجموعة دوكاب في السنغال ضمن إستراتيجيتها الأوسع للنمو في إفريقيا، حيث تصدّر منتجاتها إلى ثلاث وعشرين دولة.



ويتماشى هذا التوسع مع تعهد دولة الإمارات مؤخراً بتخصيص أربعة مليارات ونصف مليار دولار لتمويل مبادرات الطاقة المتجددة في أفريقيا.





"دوكاب" تبدأ تصدير كابلات الجهد العالي إلى السنغال#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/cglGXjsjE2 — اقتصاد - مركز الاتحاد للأخبار (@AletihadEconomy) January 14, 2025