"أدنوك للغاز" تستكشف تقنية رائدة لتحويل الميثان إلى جرافيين وهيدروجين

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم، وبالشراكة مع "بيكر هيوز" إحدى شركات تكنولوجيا الطاقة، نجاحها في تطبيق تقنية "لووب - LOOP" الحاصلة على براءة اختراع من شركة "ليفيديان"، إحدى الشركات الرائدة في تكنولوجيا المناخ في بريطانيا، وذلك في موقع الشركة بمجمع حبشان لمعالجة الغاز.



وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه التكنولوجيا في موقع لمعالجة الغاز، حيث يتم التقاط الكربون من غاز الميثان، وهو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، وتحويله إلى مادة جرافيين عالية الجودة.





ويُعتبر الجرافيين مادةً واعدةً من المتوقع أن تسهم في رسم مستقبل العديد من التطبيقات في مختلف قطاعات الصناعة، ومن الممكن من خلال هذه التكنولوجيا إنتاج أكثر من طن من مادة الجرافيين، بالإضافة إلى طنٍ من الهيدروجين سنوياً، مما يجعلها ابتكاراً متعدد الاستخدامات ومساهماً في تحقيق الأهداف المرصودة للانتقال نحو مصادر الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج 15 طنا سنوياً من المادتين في حال تم نشر التكنولوجيا في مواقع أخرى.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أدنوك للغاز"، إن تطبيق تقنية "لووب" يمثل إنجازاً هاماً للشركة، موضحا أنه من خلال تحويل غاز الميثان إلى جرافيين عالي الجودة وهيدروجين أنظف، سنستخلص قيمة جديدة من الغاز الطبيعي ونساهم بشكل أكبر في إزالة الكربون ودعم النمو الصناعي وتحقيق الأهداف المرصودة للحياد المناخي في الدولة.

وأضاف أن هذا المشروع يعكس مجهودات الشركة في المساهمة بمستقبل طاقة أكثر استدامة وتقديم فوائد ملموسة لقطاع الصناعات التي تقدم الشركة خدماتها لها ، لافتا إلى أن هذه البيانات التي تم جمعها من خلال هذا المشروع التجريبي ستساعد في تحسين التطوير المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية بهدف تحسين الأداء وإنتاج الجرافيين لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة الإنتاج.

وأكد الهاشمي أن حلول الذكاء الاصطناعي ستدعم مراقبة جودة الجرافيين، وتسريع التطبيقات المرتبطة بإنتاج هذه المُنتج وتعزيز الكفاءة وتقليل النفايات، وإبانة الآثار المترتبة على جهود إزالة الكربون.

من جانبه، قال أليساندرو بريشياني، نائب رئيس أول لحلول تكنولوجيا المناخ في شركة "بيكر هيوز"، إن هذا المشروع يوضح مرة أخرى أن التعاون بين الشركتين يطلق إمكانيات استخدام تقنيات جديدة لإزالة الكربون.

وأضاف أن توظيف الابتكارات من الشركات الناشئة ومختبرات الأبحاث لتغيير الواقع في مواقع صناعية معقدة يتطلب مهارات تقنية ومستوى عال من التعاون والتركيز على الصحة والسلامة والبيئة.

وأعرب عن سعادتهم بتوظيف تقنية "ليفيديان" في مجمع حبشان التابع لشركة "أدنوك للغاز"، كجزءٍ من تركيز "بيكر هيوز"على طرح الحلول المبتكرة لعملائها في السوق وتوسيع نطاقها على المدى الطويل.

من جهته قال جون هارتلي، الرئيس التنفيذي لشركة "ليفيديان"، إن الشركة تشهد إقبالاً كبيراً في الطلب على مادة الجرافيين التي تصنعها، معربا عن تحمسه للعمل مع "بيكر هيوز" و "أدنوك" لاستكشاف مصادر جديدة لإنتاج هذه المادة الفائقة، مما يساعد على ترسيخ مكانة "ليفيديان" كواحدة من أكبر منتجي الجرافيين في العالم ذي الكثافة الكربونية المنخفضة والكلفة الأقل والجودة الأعلى الثابتة بالمقارنة مع كل ما هو متاح في الأسواق حالياً.

وأضاف أن فريق التكنولوجيا في "أدنوك" سيقيم الجرافيين المُنتج في مجمع حبشان وطرق استخدامه عبر مختلف قطاعات الصناعة.

ويتمتع الجرافيين بخصائص تُمكن من استخدامه في جميع الصناعات، بدءاً من تحسين أداء بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وصولاً إلى إمكانية إنتاج مواد تتمتع بقوة تحمل ومتانةٍ أكبر مثل الخرسانة والإطارات وأنابيب البوليمر.