«إينوك» و«باركن» تتعاونان لإحداث نقلة نوعية في حلول خدمات المركبات الأساسية

دبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة «إينوك»، مذكرة تفاهم مع شركة باركن أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات العامة المدفوعة في دبي، بهدف إحداث نقلة نوعية في حلول خدمات المركبات للعملاء في دبي.وقَّع مذكرة التفاهم زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة «إينوك»، ومحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، وذلك على هامش الدورة العاشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع.

وتهدف الاتفاقية إلى تزويد العملاء بالخدمات المتنقّلة المخصصة للمركبات، وذلك بالاستفادة من الإمكانات والمنصات الرقمية المتميزة التي تمتلكها الشركتان.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، تقدّم مجموعة «إينوك» مجموعة شاملة من خدمات العناية بالمركبات وصيانتها في مواقع مختارة تابعة لشركة باركن، مدعومة بالخدمات الأساسية أثناء التنقّل التي توفرها متاجر «زووم» التابعة للمجموعة، مما يضمن مستويات استثنائية من الراحة للعملاء. ويشمل ذلك خدمات غسيل السيارات، والتزوّد بالوقود، وتغيير الزيوت، وفحص الإطارات والبطاريات، وغيرها من خدمات الصيانة الأساسية.

وينص الاتفاق على دمج خدمات تطبيقات الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية للشركتين، مما يمكِّن العملاء من حجز الخدمة التي يحتاجونها عبر أي من المنصتين. وسيسمح هذا التكامل في توفير تجربة رقمية موحدة ومبسطة، تتضمن ميزات إدارة الحجز، والتحقق من حالة الخدمة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى خيارات الدفع من خلال التطبيق.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «تسهم الشراكة مع (باركن) بشكل كبير في تعزيز استراتيجية مجموعة (إينوك) لحفز الابتكار في قطاع التنقل الحيوي في دبي، والاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز رحلة العميل. ومن خلال منصاتنا المحمولة المتكاملة نقدّم فرصاً جديدة للنمو مع تمكين العملاء من الحصول على ملاءمة غير مسبوقة، وتبسيط عملية الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات المركبات».

ومن جهته، قال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «تؤكد هذه الشراكة الرائدة مع مجموعة (إينوك) التزامنا التام بتعزيز جودة الحياة لسكان دبي، وذلك بما ينسجم مع رؤية حكومتها لبناء مدينة ذكية ومستدامة، ونحن نطمح من خلال تقديم خدمات السيارات الأساسية مباشرةً لعملائنا، وتبسيط عملية حصولهم على هذه الخدمات عبر دمج القدرات التكنولوجيا لكلينا، إلى تعزيز كفاءة خدمات صيانة السيارات وجعلها أكثر راحة للعملاء، مع توفير الوقت عليهم، والمساهمة في تسهيل تدفقات الحركة المرورية في دبي بشكل أكبر».