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‏«نمو»: شراكات استراتيجية مع مزودي الائتمان الخاص

‏«نمو»: شراكات استراتيجية مع مزودي الائتمان الخاص
18 يناير 2025 02:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت منصة «نمو»، التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، مؤخراً عن توسيع شبكة شركائها في مجال التمويل وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق التمويل الرقمي، عبر التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات رائدة، من بينها «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» وعدد من شركات التمويل الخاص، وهي: «كريديبل إكس» (Credible X) و«كلوب ووركس» (Klubworks) و«نيم كارد بايمنت تيكنولوجيز» (NymCard Payment Technologies). وتهدف (نمو) من خلال هذا التوسع إلى تحويل مشهد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث تتيح هذه المنصة المتقدمة، إمكانية تقديم طلبات الحصول على التمويل رقمياً، وتمكين الشركات من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المالية فضلاً عن الاتصال المباشر بمصادر التمويل.
وجاء إطلاق منصة (نمو) لمعالجة تلك التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل عملية الإقراض، وتعزيز شفافية العملية التمويلية.

أبوظبي
سوق أبوظبي العالمي
التمويل
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
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