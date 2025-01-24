8.9 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تفاعلت أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، مع تحسّن أداء البورصات الأميركية في ظل توقعات بانخفاض الفائدة الأميركية، حيث ربحت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 8.9 مليارات درهم لتبلغ 2.996 تريليون درهم، في حين هدأت التداولات في سوق دبي المالي بعد عمليات بيع لجني الأرباح على عدد من الأسهم القيادية، التي سجلت مستويات قياسية، وأبرزها تخطي سهم «إعمار العقارية» مستوى 13 درهماً، ولتنخفض القيمة السوقية لأسهم دبي خلال الأسبوع بنحو 2.7 مليار درهم مسجلة 908 مليارات درهم.

وانعكس تحسن الأداء على المؤشرات، التي أغلقت في المنطقة الخضراء بنسبة %0.67 لمؤشر أبوظبي و%0.27 لمؤشر سوق دبي، وتزامن ذلك مع نشاط نسبي في التداولات لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية 8.54 مليار درهم (بواقع 5.35 مليار درهم في أبوظبي و3.19 مليار في سوق دبي) وذلك بعد تداول 2.38 مليار سهم خلال 158 ألفاً و788 صفقة.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 290.17 مليون درهم، بعد استحواذهم على 32.4% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 27% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.705 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.415 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيعاً) بقيمة 9.42 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 55.6 مليون درهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 57% من قيمة التداولات و51.3% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 2.643 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.851 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 207.62 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبي نسبته 0.67% ليربح 64.9 نقطة، ويغلق عند مستوى 9563.94 نقطة، مقارنة مع 9499 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9591.9 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9491.31 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار 34 شركة، فيما أغلقت 27 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 89 ألفاً و865 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.36 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.357 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 8.9 مليارات درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.996 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.987 تريليون درهم.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.741 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 54.58% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.652 مليار درهم لتشكل ما نسبته 51.81% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 88.26 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.121 مليار درهم تشكل ما نسبته 66.51% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.090 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 665.52% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 31.67 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.449 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.537 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 88.26 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 31.67 مليون درهم كمحصلة بيع بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.068 مليار سهم وباعوا بقيمة 1.537 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 13.8 نقطة وبنسبة 0.27% عند مستوى 5225.54 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5211.73 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5268 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5189.4 نقطة.

وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 2.744 مليار درهم لتبلغ 908.044 مليار درهم مقارنة بنحو 910.788 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.19 مليار درهم بعد تداول 1.028 مليار سهم خلال 68 ألفاً و923 صفقة.