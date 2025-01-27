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اقتصاد

«الظفرة للطاقة الشمسية» تستضيف أعضاء غرفة التجارة الفرنسية الإماراتية

«الظفرة للطاقة الشمسية» تستضيف أعضاء غرفة التجارة الفرنسية الإماراتية
28 يناير 2025 01:05

العين (وام)

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استضافت محطة الظفرة للطاقة الشمسية وفداً من غرفة التجارة الفرنسية الإماراتية برئاسة د. الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وفرانسواز نييمتشينوف، حيث جمعت الزيارة بين خبراء من لجنة المرأة الفرنسية الإماراتية، ولجنة الطاقة ولجنة البناء، وذلك لتعزيز الحوار والتعاون حول أهداف الاستدامة والتزامات تغير المناخ. ووفّرت هذه الزيارة رؤى قيمة حول التقنيات المتطورة، التي تدفع التحول في الطاقة في البلاد ودعم المرأة في القيادة، حيث تلعب لجنة المرأة الفرنسية الإماراتية، وهي مبادرة رئيسية لغرفة التجارة الفرنسية الإماراتية، دوراً مهماً في تمكين المرأة في الأعمال التجارية.
وتهدف اللجنة، التي ترأسها د. الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وفرانسواز نييمتشينوف، إلى دعم القيادة الفعّالة والناجحة للسيدات الفرنسيات والإماراتيات في مجال الأعمال التجارية، ورائدات الأعمال، والخريجات، مما يجعلهن شركاء حيويين في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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