9 مليارات درهم أرباح «المشرق» خلال 2024 بنمو 4%

دبي (الاتحاد)

بلغ صافي أرباح «المشرق» قبل الضريبة 9.9 مليار درهم بزيادة 12% في عام 2024، فيما ارتفع صافي الربح ما بعد الضريبة إلى 9 مليارات درهم، وذلك بزيادة بنسبة 78% على أساس ربع سنوي، و4% على أساس سنوي.

وحقق المشرق إيرادات بلغت 13.4 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي، وحافظ على معدل نمو سنوي مركب قوي على مدار ثلاث سنوات متتالية بنسبة 32%، ما يعكس قدرة وكفاءة المشرق على استغلال الفرص وتنويع مصادر الدخل.

وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9% على أساس سنوي على الرغم من خفض أسعار الفائدة في عام 2024، ما يعكس هوامش البنك القوية على خلفية النمو القوي لميزانيته العمومية.

وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 63% على أساس سنوي إلى 5 مليارات درهم، ما يؤكد على التركيز المستمر على تنويع مصادر الإيرادات من خلال أنشطة مختلفة قائمة على الرسوم والمشاركة القوية للعملاء في سوق الصرف الأجنبي والمشتقات والسلع.

ويعكس النمو في الدخل من غير الفوائد مرونة نموذج أعمال المشرق وقدرته على التوسع، وتحقيق أداء قوي على الرغم من تقلب أسعار الفائدة.

وحقق المشرق مكاسب لمرة واحدة بقيمة 1.2 مليار درهم من صفقة استراتيجية من بيع جزئي لإحدى الشركات التابعة له، ما يعكس قدرته على تحديد واستغلال فرص السوق ذات القيمة المضافة.

وشهدت القروض نمواً قوياً بنسبة 18% في عام 2024 وذلك بتمويل كبير من نمو ودائع العملاء، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 267 مليار درهم، مدفوعاً بنمو القروض للأفراد والشركات.

وارتفعت ودائع العملاء من الأفراد والشركات لتصل إلى 161 مليار درهم، ومثلت أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية لعملاء الخدمات المصرفية 66% من إجمالي ودائع العملاء.

وحافظ المشرق على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، مما عزز قدرته على دعم النمو والتحوّط من الاضطرابات المحتملة في السوق.

وبلغ معدل الأصول السائلة للمشرق 34%، ووصلت نسبة تغطية السيولة إلى 150% في عام 2024، مما يعكس النهج الحكيم لإدارة السيولة والقدرة على تخطي المتطلبات التنظيمية وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: في ضوء أداء المشرق خلال عام 2024، برزت مسيرتنا كنموذج للمرونة والابتكار والتميز، وسط بيئة عالمية وإقليمية شهدت العديد من التحديات والتحولات الجذرية، إن الإنجازات الملحوظة التي تحققت في دولة الإمارات، من خلال التزامها المستمر بالابتكار وتوجيهها الراسخ نحو تنويع الاقتصاد، تعكس بوضوح مكانتها المرموقة كمركز عالمي رائد في مجالات المال والأعمال والتكنولوجيا.

وأضاف: حقق المشرق هذا العام نتائج مالية استثنائية، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضرائب 9.9 مليار درهم، مع تسجيل نمو ملحوظ في المبادرات الرقمية والعمليات الدولية، ولا شكّ أن هذه الإنجازات تعكس التزام المشرق الراسخ بتقديم قيمة مضافة لمختلف الأطراف المعنية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية.

وتابع: سنواصل الاستثمار في تعزيز مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع التحولات، بالتوازي مع السعي المستمر لتقديم حلول مالية مبتكرة تساهم في إعادة تشكيل النظام المالي في المنطقة، ونجدد من خلال هذا النهج التزامنا بتعزيز النمو المستدام، وتمكين المجتمعات، ودعم التطلعات الطموحة لدولة الإمارات، في وقت يتطلب منا التكيف المستمر مع المشهد الاقتصادي المتغير.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: كان عام 2024 محطة تحولية أُخرى في مسيرة المشرق، حيث شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة والتزاماً راسخاً بتقديم قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل فيها، كما أن نمو إيراداتنا بنسبة 24% على أساس سنوي وارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 29% يعكس نجاح استراتيجيتنا وقدرتنا على التكيف والتميز في ظل ظروف السوق المتغير.