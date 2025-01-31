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اقتصاد

مكتوم بن محمد: تعزيز روابط التعاون والشراكة مع الشركات العالمية

مكتوم بن محمد خلال اللقاء مع لوران فريكس (من المصدر)
1 فبراير 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لوران فريكس، الرئيس التنفيذي لشركة نستله، أكبر شركة أغذية ومشروبات في العالم.
وأكد سموه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات ودبي على تعزيز روابط التعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرائدة وإتاحة كافة الفرص اللازمة أمامها للتوسع والنمو من خلال الاستثمار في تعزيز البنية التحتية وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في تهيئة المجال أمام مجتمع الأعمال المحلي والعالمي للتطور والازدهار.
وتطرق اللقاء إلى الأهداف الطموحة التي تسعى دبي لتحقيقها ضمن أجندتها الاقتصادية D33 مع التركيز على تعزيز الابتكار وتبنّي حلول التكنولوجيا المتقدمة سعياً لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم
حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل» لإدارة الأصول.

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