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اقتصاد

«توكاي أوبتيكال» اليابانية تبدأ عملياتها التصنيعية في حرة مطار الشارقة

«توكاي أوبتيكال» اليابانية تبدأ عملياتها التصنيعية في حرة مطار الشارقة
3 فبراير 2025 20:15

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت شركة «توكاي أوبتيكال» اليابانية المتخصّصة في صناعة العدسات الطبية، عن إطلاق أعمالها التصنيعية والتشغيلية في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بطاقة إنتاجية، تصل إلى أكثر من 2000 عدسة عينية/يوميًا خلال المرحلة الأولى.
جاء ذلك بعد أن دشّنت الشركة مصنعاً لها في حرة مطار الشارقة الدولي في بداية العام الجاري، بمساحة إجمالية وصلت إلى 4300 قدم مربع، وبقيمة استثمارية أولية تجاوزت الـ8 ملايين درهم.
وقبيل انطلاق عمليات التصنيع والتشغيل، قام سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وكيرت لوريدان، الرئيس التنفيذي لشركة «توكاي أوبتيكس» وشريكه الياباني هيروكازو فوروزاوا بزيارة المنشأة الجديدة، بحضور وفد رفيع المستوى ضم كلاً من كين أوكانياوا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، كما شهدت الزيارة مشاركة معالي أنطوان ديلكور، سفير بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
واطلع سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مدراء الإدارات في الهيئة، على أحدث خطوط الإنتاج والمرافق والآلات، مثل أجهزة الليزر المتطورة، وأنظمة القياس الدقيقة، التي تضمن إنتاج عدسات طبية عالية الأداء تناسب احتياجات السوق المحلية والعالمية، كما استمع لشرح مفصّل عن المختبرات المتخصّصة التي يحتويها المصنع، التي تركز على تصنيع العدسات الطبية باستخدام تقنيات متطورة لضمان أعلى معايير الجودة والابتكار في مجال صناعة البصريات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يعزز ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية للمصنع.
وأشاد المزروعي بالمصنع الجديد للشركة الذي يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها حرة مطار الشارقة الدولي كمقر لكبرى الشركات والصناعات المتميزة، التي تشكل رافداً نوعياً للمشهد الاقتصادي لإمارة الشارقة القائم على التنوع، مؤكداً أن تدشين شركة «توكاي أوبتيكال» التي تعتبر ضمن قائمة أفضل 5 من مصنعي العدسات الطبية في العالم انطلاقاً من حرة مطار الشارقة الدولي لعملياتها التصنيعية، سيعزّز من نمو وتطور القطاعين الصناعي والطبي في دولة الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص.
من جانبه قال كيرت لوريدان، إن الشركة تعتبر ضمن قائمة أفضل 3 شركات في مجال الأبحاث والتطوير، ويأتي بدء عملياتها التصنيعية في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي ليمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة التوسعية.

حرة مطار الشارقة
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