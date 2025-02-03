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اقتصاد

«الشارقة لريادة الأعمال» يختتم فعالياته بـ 14 ألف زائر

«الشارقة لريادة الأعمال» يختتم فعالياته بـ 14 ألف زائر
4 فبراير 2025 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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اختتم «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» 2025 فعاليات دورته الثامنة، التي استقبلت 14 ألف زائر، و300 متحدث عالمي في 10 مناطق و5 منصات متخصّصة.
وأعلن المهرجان أن موعد انعقاد دورته المقبلة سيكون يومي 31 يناير و1 فبراير من عام 2026، استمراراً في تقديم منصة تجمع رواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.
ووفر المهرجان، الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) يومي 1 و2 فبراير، بيئة مثلى لتمكين رواد الأعمال، وتعزيز مكانة الشارقة كمركز عالمي رائد للابتكار والحراك المؤسسي، وقدم برنامجه الشامل فرصاً لنمو الأعمال، من خلال جلسات التواصل، وفرص التمويل، والتعريف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والجلسات النقاشية والحوارية التي غطت مجموعة متنوعة من المواضيع الرئيسية، كما شهد المهرجان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين جهات محلية وقادة أعمال عالميين، مؤكداً بذلك دوره في تعزيز جاذبية الشارقة أمام رواد الأعمال من جميع أنحاء المنطقة والعالم.
وقالت سارة عبدالعزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لـ«شراع»: «بقيادة وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، نجحنا في توسيع نطاق الفرص الريادية في المنطقة وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للتعاون والابتكار».
وأضافت: شكّل مهرجان الشارقة لريادة الأعمال نموذجاً للإنجازات، التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الجهود والسعي لتحقيق الأهداف، ففي دورة العام الجاري، وضع المهرجان معايير جديدة واستقبل أعداداً غير مسبوقة من الزوار والمشاركين، ووفر فرصاً استثنائية لرواد الأعمال للتواصل والتعاون ومشاركة الأفكار لضمان نموهم وتعزيز تقدم منظومة الأعمال.

مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
الإمارات
الشارقة
مركز الشارقة لريادة الأعمال
ريادة الأعمال
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