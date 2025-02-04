شراكة بين «الطاقة» و«شيبا إينو» لتعزيز التحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية شراكتها الجديدة مع شركة «شيبا إينو»؛ بهدف تطوير حلول الويب اللامركزي «Web3» المتقدمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرها، ما يعزز مكانة الدولة عالمياً في التحول الرقمي.

ويتميز هذه التعاون بشموليته، وهو ما يمهد الطريق أمام توحيد عمليات الوزارة عبر نظام تشغيل شيبا إينو «ShibOS»، ويشكل علامة فارقة ليس فقط لشيبا، بل لصناعة الويب اللامركزي Web3 بأكملها.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن هذه الشراكة تعكس التزام الوزارة بتعزيز التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات الناشئة.

وأضاف أن الهدف من التعاون ترسيخ معايير عالمية للابتكار، وإيجاد حلول رقمية متقدمة تسهم في تحقيق الكفاءة والاستدامة، بما يعود بالنفع على المواطنين والمجتمع بأسره، منوهاً بأن هذه الشراكة خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر اتصالاً وابتكاراً، قائم على التحول الرقمي والتميز في تقديم الخدمات. من جانبه، ذكر شيتوشي كوساما، الرائد الفكري لفريق «شيبا إينو» أن هذه الشراكة تثبت أن «شيبا إينو» مشروع قادر على تقديم الحلول العملية ذات التأثير الحقيقي.