ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم.



وبحلول الساعة 0229 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2939.80 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2942.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة أيضاً إلى 2966 دولاراً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.16 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 989.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 986.97 دولار.