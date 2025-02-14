14.2 مليار درهم مكاسب الأسهم خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انعكست نتائج أعمال الشركات المدرجة على أداء أسواق الأسهم المحلية، حيث جاءت الأرباح ومقترحات التوزيعات بشكل أكثر من المتوقع، ولتتجاوز مكاسب الأسهم المحلية 14.2 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، موزعة بواقع 20 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي، مقابل خسائر لسوق أبوظبي قاربت 5.87 مليار درهم، بعد ارتفاعات ومكاسب كبيرة في الأسابيع السابقة.

وتزامن ذلك مع قفزة في قيمة التداولات الإجمالية إلى 11.1 مليار درهم، بعد تداول 3.1 مليار سهم خلال 223 ألف صفقة تم تنفيذها على مدار الأسبوع.

وعزّزت رغبة المستثمرين الأجانب في اقتناص الأسهم المحلية، والاستفادة من طفرة الأرباح، تحقيق المؤشرات ارتفاعات جيدة، حيث جاء صافي تعاملاتهم بواقع 910.7 مليون درهم، كمحصلة شراء بعد عمليات شراء بقيمة 5.089 مليار درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة 4.179 مليار درهم.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2.673 مليار درهم، تشكّل ما يقارب من 59.27% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 2.11 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 46.8% من إجمالي قيمة المبيعات؛ وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 562.43 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت مشتريات الأجانب خلال تعاملات الأسبوع 2.416 مليار درهم



سوق أبوظبي

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبي نسبته 0.42% ليربح 39.54 نقطة، ويغلق عند مستوى 9625.68 نقطة، مقارنة مع 9586.14 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجّل أعلى مستوى عند 9671.44 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9577.14 نقطة.

وشهد السوق إبرام 141 ألفاً و351 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.68 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.698 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 5.87 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.992 تريليون درهم.

وقال أسامة العشري، خبير أسواق المال، وعضو «جمعية التحليل الفني – بريطانيا»، إن القيمة السوقية لأسهم أبوظبي تجاوزت 3 تريليونات درهم خلال الأسبوع الماضي، ومؤشر السوق يتداول قرب أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق، ما يرجح معه الاتجاه الصاعد للمؤشر، وسهولة استهدافه صعوداً لمستويات سعرية جديدة على المديين المتوسط أو القصير. وأضاف أنه بتسليط الضوء على النتائج المالية المعلنة لأبرز الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، جاءت نتائج «الدار العقارية» الأبرز حيث أعلنت الشركة نتائج مالية لعام 2024 فاقت التوقعات، محققة صافى أرباح بنحو 6.5 مليار درهم بنمو بنسبة 43% على أساس سنوي.

وأوضح أنه فور إعلان هذه النتائج المالية القوية، قفز سعر السهم بشكل مباشر من مستوى 7.90 درهم إلى مستوى 9.28 درهم بما يتجاوز نسبته 17% بأحجام تداول غير معتادة مما أثّر إيجاباً على أداء مؤشر السوق وأحجام التداولات خلال تداولات الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أنه من الناحية الفنية ينبغي التحوط خاصة بعد أن تشبع سهم «الدار العقارية» شراءً على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط بعد صعوده المتواصل خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة قاربت 708%.



سوق دبي

واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع الملحوظ خلال الأسبوع الماضي ليربح نحو 123.57 نقطة، ويغلق مرتفعاً بنسبة 2.36%، عند مستوى 5361.96 نقطة مقارنة بنحو 5238.39 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، وشهد المؤشر تذبذبات خلال الأسبوع، حيث بلغ أعلى مستوى 5375.42 نقطة مقابل أدنى مستوى عند 5226.88 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر بعد أن ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 20 مليار درهم لتبلغ 936.288 مليار درهم مقارنة بنحو 916.236 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. وبلغت قيمة التداول الإجمالية 4.51 مليار درهم بعد تداول 1.469 مليون سهم خلال 81 ألفاً و590 صفقة.

وذكر العشري، أن مؤشر سوق دبي يتداول إيجابياً قرب أعلى مستوياته خلال 5 سنوات، ما يعد ببعض الاستقرار في المؤشر عند المستويات الحالية، بدعم من إعلان النتائج المالية الإيجابية للشركات عن عام 2024. وأضاف أن ارتفاع المؤشر جاء في ظل تداولات نشطة زادت بنسبة 60% على الأسبوع السابق، حيث أظهرت نتائج «إعمار العقارية» تحقيق مستوى قياسي جديد من الأرباح، مع تحقيق الشركة أعلى مبيعات عقارية في تاريخها، وتالياً فقد ارتفعت الإيرادات من المبيعات المتراكمة للمشاريع قيد الإنجاز إلى أكثر من 110 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 55% على العام السابق.

وأشار إلى أن الأداء الإيجابي لسوق دبي ترافق مع إعلان «إعمار العقارية» عن أعلى توزيعات أرباح في تاريخها بنسبة 100% من رأس المال، ما يعادل 8.8 مليار درهم، ما يؤشر إلى استهداف السهم مستويات مقاومة جديدة صعوداً على المدى المتوسط أو القصير، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه من الناحية الفنية ينبغي التحوط نظراً لارتفاع مخاطر التداول على سهم «إعمار العقارية» (شراءً) في المستويات الحالية بعد أن تشبع شراءً على خرائط اتجاهه للمدى المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية بصعود قاربت نسبته 668%.