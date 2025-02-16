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اقتصاد

«سياحة عجمان» تطلق جولة ترويجية في المملكة المتحدة

محمود الهاشمي
17 فبراير 2025 01:14

عجمان (الاتحاد)

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تستعدّ دائرة التنمية السياحية بعجمان للقيام بجولة ترويجية في المملكة المتحدة برئاسة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، في الفترة من 16 إلى 21 فبراير لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة.
وتسلط الجولة الضوء على المقومات الفريدة والخدمات والمرافق السياحية التي تقدمها عجمان لزوارها، بالإضافة إلى تنوع المنتجات السياحية المتاحة. تأتي هذه الجولة في إطار جهود الدائرة لتوطيد أواصر التعاون مع ممثلي القطاع السياحي في المملكة المتحدة، والتعريف بالمنتج السياحي المتميز الذي تقدمه الإمارة.
تشمل الجولة الترويجية عدداً من المدن البريطانية البارزة، وهي: إدنبرة، نيوكاسل، وريدينغ، ولندن حيث سيقوم وفد الدائرة بزيارة هذه المدن لتوطيد العلاقات مع الشركاء المحليين واستكشاف فرص التعاون في القطاع السياحي. كما تركز الاجتماعات على استكشاف فرص التعاون المشترك وبناء شراكات استراتيجية واعدة.
وتعليقاً على الجولة، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «نتطلع من خلال هذه الجولة إلى رفع مستوى الوعي حول إمارة عجمان كوجهة سياحية جاذبة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المثمر وتبادل الخبرات». وأضاف: «نسعى إلى عقد اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع ممثلي القطاع السياحي في المملكة المتحدة لاستقطاب المزيد من السياح والزوار إلى إمارة عجمان في سياق حرص الدائرة على ترسيخ مكانة عجمان كوجهة سياحية متنامية في السوق الأوروبي».
ويعدّ سوق المملكة المتحدة من الأسواق الحيوية التي تؤدي دوراً كبيراً في تنشيط قطاع السياحة في عجمان حيث تأتي من ضمن الدول العشر الأولى المصدّرة للسياحة إلى الإمارة.

دائرة التنمية السياحية
عجمان
المملكة المتحدة
محمود الهاشمي
السياحة
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