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اقتصاد

«برتڤيل للتطوير العقاري» تنجز 50% بمشروع «ڤيل 11» في مدينة مصدر

جانب من الأعمال الإنشائية بالمشروع (من المصدر)
17 فبراير 2025 17:23


أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة «برتڤيل للتطوير العقاري» عن إنجاز 50% من مشروع «ڤيل 11» (Ville 11) في مدينة مصدر، وذلك وفقاً لبيانات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
وأكدت «برتڤيل» أن تقدم الأعمال الإنشائية في المشروع، الذي تم إطلاقه في يناير 2024، يعزز من ثقة المشترين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري في أبوظبي، حيث يتوقع اكتمال المشروع قبل الموعد المحدد.
وكانت «برتڤيل» قد حددت موعد تسليم المشروع بحلول الربع الثالث من عام 2027، فيما يتوقع إنجاز وتسليم المشروع خلال الربع الثاني من عام 2026، في ظل تسارع وتيرة تنفيذ المشروع بمعدلات استثنائية.
وأكدت «برتڤيل» أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد خلال الفترة الحالية نمواً ملحوظاً وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب، لاسيما من المستثمرين الأجانب، حيث تعد الإمارة وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن مشاريع سكنية عالية الجودة، وهو ما يعزز من خطط «برتڤيل» لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.
وأكدت «برتڤيل» اهتمامها باستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية، وحرصها على تطوير مشاريع عقارية متميزة في مواقع استراتيجية بأبوظبي، تأكيداً لالتزامها بتقديم تجارب سكنية راقية تلبي تطلعات المستثمرين.
وعلى صعيد متصل، أشارت «برتڤيل» إلى تقدم أعمال البناء في كافة مشاريعها الجاري تنفيذها بأبوظبي، والتي تشمل «ڤيل 12» في مدينة مصدر، ومشروع «باب القصر ريزيدانس 25»، و«باب القصر ريزيدانس 31»، في ياس باي بجزيرة ياس، بالإضافة إلى مشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18و19» في مدينة مصدر.

مدينة مصدر
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