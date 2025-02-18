«دو» تطلق خدمات الاتصال الصوتي على شبكات الجيل الخامس



دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «دو» خدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو (VoNR)، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G)، تجارياً لأول مرة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى حصولها على الشهادة الكاملة من كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية بتوافق شبكتها مع تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone Network)، لتُعد بذلك أول شركة إماراتية تحصل على هذا الاعتماد، مما يرسّخ مكانتها القيادية لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات، وكواحدة من أهم مزودي خدمات شبكة الجيل الخامس في العالم.

وقالت الشركة في بيان اليوم «تفخر «دو» بدورها في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتغطيتها واسعة النطاق، التي تضمن لجميع السكان في دولة الإمارات الاستفادة من تجربة خدمات الاتصالات عالية السرعة وفائقة الأمان والموثوقية، كما تمكّن هذه الخطوات المهمة «دو» من تعزيز تجارب العملاء، وتوفير خدمات صوتية على أعلى مستوى من الجودة».

وتُلبي تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلّة من «دو» المتطلبات المتطورة للعملاء من الأفراد والمؤسسات على حد سواء من خلال تمكين المرحلة الجديدة من التحول الرقمي والابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ومن خلال العروض المتنوّعة التي تشمل أحدث الأجهزة وأفضل الخدمات، تضمن «دو» لعملائها البقاء في طليعة التطور التكنولوجي والاستعداد لإطلاق العنان للميزات، التي توفرها شبكة الجيل الخامس، التي تُعد الأساس الذي ترتكز عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي المُتقدمة وتكنولوجيا الواقع المُعزز والاتصالات المُتكاملة.

وخلال هذه المرحلة المتطورة من انتشار تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس، تقدم «دو» مجموعة واسعة من الخدمات المميزة لقطاعي الأفراد والمؤسسات. حيث يمكنهم الآن الاستفادة من تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلّة في جوانب عملية متنوعة، وتجربة الإنترنت بسرعات أعلى عند تحميل الملفات أو تنزيلها، وتحقيق زمن استجابة فائق، وتعزيز جودة الاتصالات باستخدام تقنية الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، والتي ترفع من مستوى جودة المكالمات الصوتية، وتدعم التطبيقات والخدمات التي تحتاج إلى سرعة استجابة أعلى وأكثر تطوراً.

وتمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة نحو تفعيل قدرات شبكة الجيل الخامس بشكل كامل في قطاعات متعددة من بينها المدن الذكية، الرعاية الصحية، التعليم، والترفيه.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: إن التزامنا بتطوير وتعزيز شبكتنا إلى أعلى المعايير أسفر عن حصولنا على شهادة شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G SA)، وهو ما يضمن لعملاء (دو) خدمات اتصالات أكثر تطوراً وتجارب رقمية لا مثيل لها، بما يؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتقديم أفضل خدمات الاتصالات في دولة الإمارات، كما يُسعدنا الإعلان عن الإطلاق التجاري لخدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس، لدعم خدمات المكالمات الصوتية، وتوفير تجربة سلسة عبر شبكة الجيل الخامس، بما يعزّز كفاءة الشبكة.

من جانبه، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: إن شبكة الجيل الخامس المستقلّة، وخدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس، تمثلان نقطة محورية كبيرة في مهمتنا لتقديم خدمات استثنائية، وحلول مُبتكرة لعملائنا.

وتعمل هذه التكنولوجيا على تعزيز تجربة المستخدمين ودعمهم بسرعات إنترنت أعلى وجودة غير مسبوقة لخدمات الاتصالات، كما أنها تفتح الآفاق واسعة أمام المؤسسات ومُقدمي الخدمات العامة، بما يعزّز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهدافها نحو بناء المدن الذكية.

وتعد شبكة الجيل الخامس المستقلّة وخدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، المحورين الرئيسيين لمستقبل الشبكات الخاصة المحمولة، التي توفر خدمات مُتخصصة مع مرونة ملموسة للتوسع وزيادة الكفاءة التشغيلية، ودعم الاستدامة، ورفع الإنتاجية.