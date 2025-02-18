«دبي المالي العالمي» يسجل أفضل أداء في تاريخه خلال 2024



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم، عن تحقيق نتائج قياسية في العام 2024، والذي تزامن مع مرور عشرين عاماً على تأسيسه، مواصلاً بذلك قيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ مكانة دبي عاصمةً للمال والأعمال والخدمات المالية في المنطقة.وقد ارتفع إجمالي عدد الشركات النشطة في المركز إلى 6,920 شركة، مقابل 5,523 شركة في عام 2023، بزيادة بنسبة 25%، كما استقطب المركز 1,823 شركة جديدة، ما يمثّل أعلى رقم على الإطلاق يتم تسجيله في عام واحد، ما يعكس نمواً تاريخياً بنسبة 25%.

وسجلت الإيرادات المجمعة لعام 2024 أكبر ارتفاع لها منذ إنشاء المركز، حيث بلغت نحو 1.78 مليار درهم (484 مليون دولار)، بزيادة قدرها 37% عن الأداء القياسي المسجّل في عام 2023، كما بلغت الأرباح التشغيلية 1.33 مليار درهم (363 مليون دولار)، بزيادة 55%.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «إن هذا النمو الاستثنائي للمركز يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل الإمارة إلى المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية رائدة على مستوى العالم»، مؤكداً سموه أن إمارة دبي ماضية في تحقيق أهدافها الطموحة في توفير بيئة مالية متطورة تواكب احتياجات المستقبل.

مدعوماً بإطلاق «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، يظل قطاع التكنولوجيا والابتكار أسرع القطاعات نمواً في المركز، حيث سجل زيادة بنسبة 38% على أساس سنوي ليصل إلى 1,245 شركة في عام 2024. وساهمت الشركات الجديدة والقائمة في خلق فرص عمل أدّت إلى تعزيز مستويات نمو القوى العاملة إلى 46,078 شخصاً، بزيادة قدرها 10%.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «على مدار العشرين عاماً الماضية، لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً رائداً في تحويل المشهد الاقتصادي في دبي خاصة ودولة الإمارات عامة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)»، مشيراً إلى أن استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 تواصل ترسيخ مكانتنا كأفضل مركز مالي عالمي في المنطقة وأحد المراكز المالية الرائدة في العالم.

وأضاف: «تماشياً مع التزام قيادتنا الرشيدة في دبي ببناء علاقات استراتيجية مع مجتمع الأعمال الدولي، سيواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في عقد شراكات جديدة، بما يعزّز من سمعتنا ومكانتنا في قيادة مستقبل القطاع المالي».

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته باعتباره المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، حيث يرحب بانضمام المؤسسات والمواهب التي تشاركنا نفس القيم والرؤية لقيادة مستقبل القطاع المالي. وبينما نستشرف ونتطلع إلى المستقبل، سنواصل جهودنا في التعاون مع العملاء ومختلف القطاعات والجهات المعنية، وتطوير البنية التحتية، وصياغة القوانين واللوائح، ورعاية الابتكار بما يضمن استمرارنا في تعزيز سمعة دبي باعتبارها المركز المالي العالمي الأول في المنطقة».

يضم مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع لشركات الخدمات المالية في المنطقة. وفي نهاية عام 2024، شمل ذلك أكثر من 260 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و410 شركات لإدارة الثروات والأصول بما في ذلك 75 صندوق تحوط، و125 شركة مرتبطة بالتأمين وإعادة التأمين، حيث يُعد المركز العالمي الوحيد لهذا القطاع في المنطقة، كما تضم ​​المنظومة أكثر من 70 شركة للوساطة.

وبما يعكس عمق هذه المنظومة، يضم عملاء مركز دبي المالي العالمي اليوم 27 من أصل 29 بنكاً ذا أهمية على مستوى العالم، و8 من أصل 10 من أبرز الشركات العالمية لإدارة الأموال، و5 من أعلى شركات وساطة التأمين تصنيفاً، و5 من أكبر 10 شركات للوساطة بين المتعاملين من حيث الحجم.

وفي نهاية عام 2024، قامت سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، بالتنظيم أو الإشراف على أكثر من 900 كيان.