الأسهم الأوروبية تفتح على استقرار

عواصم (رويترز)

لم تسجل الأسهم الأوروبية تحركاً يذكر، اليوم الأربعاء، إذ بددت الخسائر في أسهم العقارات المكاسب التي حققتها أسهم شركة أنتوفاجاستا للتعدين بعد رفع تصنيفها.

واستقر المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 557.21 نقطة، بعد أن أغلق عند مستوى مرتفع قياسي في الجلسة الماضية.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في ألمانيا 0.3 بالمئة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفعت العوائد على سندات منطقة اليورو، لليوم الرابع على التوالي، مما حد من مكاسب الأسهم.

وصعد مؤشر قطاع الطاقة 0.5 بالمئة، تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر فايننشال تايمز، على الرغم من تسارع التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر عند ثلاثة بالمئة في يناير.

وارتفع سهم «بي.بي» واحداً بالمئة، بعد تقرير ذكر أن شركة النفط العملاقة تدرس بيع كاسترول لزيوت التشحيم التابعة لها، والتي قد تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار.

وهوى سهم «فيليبس» 7.4 بالمئة، بعدما جاءت نتائج الشركة الهولندية لتكنولوجيا الرعاية الصحية في الربع الأخير من العام الماضي أقل من توقعات السوق.

وصعد سهم «أنتوفاجاستا» 2.9 بالمئة، بعد أن رفع بنك «جيه.بي مورجان» تصنيف الشركة.

وقفز سهم «إس.تي ميكرو إلكترونكس لأشباه الموصلات» ستة بالمئة، بعد أن رفعت شركة جيفريز تصنيفها للسهم من «احتفاظ» إلى «شراء».