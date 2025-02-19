الخميس 20 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الدار» تطلق مشروع «ذا وايلدز» في دبي

«الدار» تطلق مشروع «ذا وايلدز» في دبي
19 فبراير 2025 19:24

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق مجمّع «ذا وايلدز»، ثالث مجمعاتها السكنية في دبي ضمن إطار شراكتها مع «دبي القابضة». 

أخبار ذات صلة
6.5 مليار درهم صافي أرباح «الدار» خلال 2024 بنمو 47%
«موديز» تؤكد تصنيف «الدار» عند «Baa1» مع نظرة مستقبلية مستقرة

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للتطوير»: يسرنا أن نُقدّم ذا وايلدز، ثالث مجمّعاتنا السكنية في دبي والذي سيصبح من أكثر المشاريع الخضراء طلباً في الإمارة.
ويقع «ذا وايلدز» على طريق الشيخ محمد بن زايد مقابل القرية العالمية، ويضم المجمع قرابة 1700 وحدة سكنية تتنوع بين القصور الفاخرة المكونة من خمس وست غرف نوم، والفلل المكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، والشقق السكنية التي تتراوح بين غرفة إلى ثلاث غرف نوم.
وسيضم المجمّع كذلك مركزاً تجارياً بالقرب من المدخل، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المرافق، تشمل نوادي اجتماعية، وروضة للأطفال، وعيادة صحية، ومسجدين.
ويعد «ذا وايلدز» أول مجمّعٍ في دولة الإمارات يحصل على أعلى تصنيف في شهادتي «ليد» و«فيتويل»، حيث حصل على شهادة «ليد» البلاتينية وتصنيف 3 نجوم من «فيتويل»، مما يؤكد التزام الدار بتطوير أساليب الحياة المستدامة وتبني ممارسات البناء المبتكرة.
ويأتي إطلاق مشروع «ذا وايلدز» في أعقاب النجاح الكبير لمشروعي «جنان من الدار» و«آثلون» اللذين أطلقتهما الدار بالتعاون مع دبي القابضة.
من المقرر أن يبدأ بيع وحدات «ذا وايلدز» في 27 فبراير 2025 في «كوكا كولا أرينا» بدبي. 

الدار العقارية
آخر الأخبار
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
مبابي أم هالاند.. من يكسر رقم رونالدو في «أبطال أوروبا»؟
اليوم 20:55
محمد بن سلمان
الأخبار العالمية
محمد بن سلمان يجري مباحثات هاتفية مع بوتين
اليوم 20:39
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية
اليوم 20:35
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
اليوم 20:33
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اقتصاد
معرض «قطاف» يستعرض إنجازات الدولة بقطاع الملكية الفكرية
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©