«الدار» تطلق مشروع «ذا وايلدز» في دبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق مجمّع «ذا وايلدز»، ثالث مجمعاتها السكنية في دبي ضمن إطار شراكتها مع «دبي القابضة».

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للتطوير»: يسرنا أن نُقدّم ذا وايلدز، ثالث مجمّعاتنا السكنية في دبي والذي سيصبح من أكثر المشاريع الخضراء طلباً في الإمارة.

ويقع «ذا وايلدز» على طريق الشيخ محمد بن زايد مقابل القرية العالمية، ويضم المجمع قرابة 1700 وحدة سكنية تتنوع بين القصور الفاخرة المكونة من خمس وست غرف نوم، والفلل المكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، والشقق السكنية التي تتراوح بين غرفة إلى ثلاث غرف نوم.

وسيضم المجمّع كذلك مركزاً تجارياً بالقرب من المدخل، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المرافق، تشمل نوادي اجتماعية، وروضة للأطفال، وعيادة صحية، ومسجدين.

ويعد «ذا وايلدز» أول مجمّعٍ في دولة الإمارات يحصل على أعلى تصنيف في شهادتي «ليد» و«فيتويل»، حيث حصل على شهادة «ليد» البلاتينية وتصنيف 3 نجوم من «فيتويل»، مما يؤكد التزام الدار بتطوير أساليب الحياة المستدامة وتبني ممارسات البناء المبتكرة.

ويأتي إطلاق مشروع «ذا وايلدز» في أعقاب النجاح الكبير لمشروعي «جنان من الدار» و«آثلون» اللذين أطلقتهما الدار بالتعاون مع دبي القابضة.

من المقرر أن يبدأ بيع وحدات «ذا وايلدز» في 27 فبراير 2025 في «كوكا كولا أرينا» بدبي.