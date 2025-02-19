%69.4 نمواً بعدد الشركات الصينية المسجلة في «غرفة أبوظبي» خلال 2024

شنغهاي (الاتحاد، وام)

كشفت «غرفة أبوظبي» عن ارتفاع عدد الشركات الصينية المسجلة في الغرفة بنسبة 38% خلال عام 2023، وبنسبة 69.4% في عام 2024، الأمر الذي يعكس جاذبية أبوظبي لقطاع الأعمال ومجتمع الاستثمار في الصين.

جاء ذلك خلال فعالية «لقاء الأعمال أبوظبي -شنغهاي»، التي نظمتها «غرفة أبوظبي» في مدينة شنغهاي الصينية، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي، وغرفة تجارة وصناعة شنغهاي، وذلك ضمن فعاليات زيارة وفد اقتصادي من إمارة أبوظبي، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة «غرفة أبوظبي»، إلى جمهورية الصين الشعبية.

شهدت الفعالية تنظيم اجتماعات ثنائية ولقاءات أعمال بين أعضاء الوفد المشارك من الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص في أبوظبي، مع المستثمرين ومسؤولي الشركات الصينيين؛ بهدف تعزيز التدفقات الاستثمارية والتجارية من الصين إلى أبوظبي، التي تدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الصينية.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي إن الشراكة مع الصين تعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه، مشيراً إلى أن تحول أبوظبي إلى مركز عالمي للأعمال يمثل قصة نجاح رائدة تجسد صواب الرؤية والتخطيط الاستراتيجي.

وأكد أن الإمارات برزت بوصفها مورداً رئيسياً للسلع الصناعية إلى الصين، منوهاً باندماج الصناعات الإماراتية ضمن الشبكة العالمية لسلاسل التوريد الصينية، لتعزز صادراتها من البوليمرات والزيوت المعدنية والألمنيوم، وغيرها من الروابط الاقتصادية بين البلدين، ما مهد الطريق لمستقبل مزدهر للبلدين.

وقال شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: «يأتي تنظيم لقاء الأعمال في شنغهاي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي والصين، بالإضافة إلى دعم المستثمرين والشركات المحلية لعقد شراكات بناءة في الصين، ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة».

ومن جانبه، قال مسعود المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة «غرفة أبوظبي»: إن خريطة الطريق الجديدة لـ«الغرفة» تمثل إطاراً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز «اقتصاد الصقر»، من خلال الابتكار وريادة الأعمال، تماشياً مع التحولات الاقتصادية العالمية، وضمن مساعي بناء منظومة ريادة أعمال تنافسية عالمياً، ترتكز على تمكين المواهب ورواد الأعمال والمستثمرين لتحقيق أقصى إمكاناتهم.

من جهته، قال خالد بن هادي، عضو مجلس إدارة «غرفة أبوظبي»: إن لقاء الأعمال بين أبوظبي وشنغهاي، يمثل انطلاقة جديدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين، وبناء شراكات استراتيجية مع واحد من أكبر الاقتصادات العالمية، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

وأكد مسؤولون في غرفة شنغهاي وأصحاب شركات صينية مشاركة في المنتدى، أهمية إمارة أبوظبي، باعتبارها مركزاً حيوياً للأعمال، ومنصة مثالية لتوسعها في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الرئيسة في آسيا وأفريقيا.

حضر الفعالية راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومروة المنصوري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إضافة إلى قادة الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص والمستثمرين في أبوظبي وشنغهاي.