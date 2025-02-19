اتفاقية تعاون بين «غرفة أبوظبي» واتحاد شنغهاي للصناعة



شنغهاي (الاتحاد)

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجي مع اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة، للارتقاء بمجالات التعاون التجارية والاستثمارية، وتوحيد الجهود لدعم الشركات الصينية الراغبة بالتوسّع في سوق أبوظبي، الذي يعد مركزاً اقتصادياً عالمياً ومؤثراً في مؤشرات الاقتصاد الرقمي والمستدام.

جاء ذلك خلال لقاء الأعمال أبوظبي - شنغهاي الذي نظمته الغرفة، ضمن فعاليات زيارة وفد اقتصادي من إمارة أبوظبي إلى جمهورية الصين الشعبية.

وقّع الاتفاقية، بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وشو زيكي رئيس اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة، رئيس الغرفة العامة للتجارة في شنغهاي، شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، ووانغ شياوهان نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة.

تهدف الاتفاقية إلى تمكين الجانبين من توطيد أواصر التعاون الاقتصادي، وتوفير منصة تفاعلية تعزّز التجارة البينية، وتتيح المجال لتبادل الخبرات والمعلومات، والدعم للمستثمرين والشركات، ما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتطور وبناء الشراكات الحيوية في مختلف القطاعات، بما يرّسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للأعمال على المستوى العالمي.

وأكد شامس علي خلفان الظاهري، أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي يدشّن مرحلة جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، في ظلّ الأهمية المتزايدة للاقتصاد الصيني، وما يشهده قطاع الأعمال الصيني من نمو وتوسع متسارع في إمارة أبوظبي، التي تمتلك أفضل المزايا والمعايير العالمية الجاذبة للاستثمارات وتأسيس الأعمال وممارستها.

وأشار الظاهري إلى أن غرفة أبوظبي تسعى إلى تعزيز مصالح مجتمع الأعمال الإماراتي وتدفع نموه في أبوظبي والصين، وتسهيل سُبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، كما تدعم الغرفة فرص استقطاب الشركات الصينية الواعدة إلى أبوظبي، وتوفير كل ما يلزمها في مختلف القطاعات، للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي التي توفرها الإمارة.