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اقتصاد

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات

بدور القاسمي ونورة الكعبي وكبار الحضور خلال المؤتمر (من المصدر)
20 فبراير 2025 01:30

الشارقة (الاتحاد)

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افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ ERRA، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تنظمه الجمعية على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ IFFRO.
شهد الحفل الافتتاحي للمؤتمر حضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، ومجد الشحي، مديرة ERRA، وخبراء دوليين متخصصين في مجال الإدارة الجماعية لحقوق النسخ والملكية الفكرية والصناعات الإبداعية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن دولة الإمارات، برؤيتها الطموحة واقتصادها القائم على الإبداع والمعرفة، تدرك أن حماية حقوق النسخ ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة حتمية لازدهار الاقتصاد الإبداعي وتعزيز الابتكار، مشيرة إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكل الركيزة الأساسية التي تُمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تُثري المشهد الثقافي والاقتصادي على حد سواء.
وقالت: «في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ليست مجرد التزام قانوني، بل ضرورة استراتيجية. وتشكل الملكية الفكرية الدعامة الأساسية للاقتصاد الإبداعي المزدهر، الذي يُمكّن الناس، ويعزز الصناعات، ويدعم الابتكار المستدام».

حقوق النسخ
الإمارات
بدور القاسمي
جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ
عبدالله بن طوق
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