«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج صندوقاً للاستثمار في أذون الخزانة الأميركية



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن أول إدراج لصندوق استثمار متداول في السوق لعام 2025، من أجل تنويع منتجات الاستثمار المتاحة للمستثمرين عبر إتاحة الفرصة للوصول إلى أصول الدخل الثابت العالمية. وشهد السوق اليوم إدراج صندوق «شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأميركية المتداول»، الذي يمثل صندوق مؤشرات متداولة جديداً تديره شركة «لونيت كابيتال»، ويوفر للمستثمرين الوصول لأذون الخزانة المقومة بالدولار الأميركي الصادرة عن الحكومة الأميركية. ويتتبع الصندوق أداء مؤشر «iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index» المصمم لتتبع أداء سندات الخزانة الأميركية المقومة بالدولار، ما يوفر استراتيجية للاستثمار السلبي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أذون الخزانة الحكومية الأميركية عالية الجودة والسيولة والفعالية من حيث التكلفة. كما يوفّر الصندوق للمستثمرين فرصة الوصول إلى أكبر اقتصاد في العالم دون الحاجة إلى شراء الأوراق المالية الفردية، بالإضافة إلى تقديم توزيعات أرباح ربع سنوية كلما توفرت.

ويُسهم إدراج صندوق «شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأميركية المتداول» في تعزيز السيولة في السوق ويوفر خياراً استثمارياً منخفض المخاطر ومولداً للدخل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إدراج صندوق«شیمیرا ايبوكس أذون الخزانة الأميركية المتداول» يمثل منصة استراتيجية تتيح للمزيد من المستثمرين الوصول إلى سوق الولايات المتحدة من خلال سندات الخزانة الأميركية. وأضاف أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يوفّر مجموعة شاملة تضم 16 صندوق استثمار متداولاً وتغطي 10 أسواق متقدمة وناشئة. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في سوق أبوظبي شهدت نمواً بنسبة تتجاوز 180% في قيمة التداولات وارتفاعاً بنسبة 94% في الأصول المدارة منذ إطلاق منصة صناديق الاستثمار المتداولة، معلناً مواصلة العمل عن كثب مع «لونيت» لتقديم منتجات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين وتعزّز من دور السوق كمنصة استراتيجية للاستثمار وأبوظبي كمركز مالي عالمي.

ومن جهته قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة «لونيت» إن إدراج صندوق «شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأميركية المتداول» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمنح المستثمرين في دولة الإمارات منتجاً استثمارياً واحداً يوفر لهم فرصة الاستثمار في محفظة من سندات الخزانة الأميركية. وأضاف أن الصندوق يتيح إمكانية الاستثمار في أكبر اقتصاد عالمي، وأحد أكثر أسواق الأوراق المالية أماناً في العالم، لافتاً إلى أن عدد الصناديق المتداولة التي أطلقتها الشركة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 16 صندوقاً، ما يعكس الثقة الكبيرة بالأسواق المالية الإماراتية والتزام «لونيت» الدائم بتوفير حلول استثمارية مبتكرة تلبي متطلبات المستثمرين.

يذكر أنه بعد الإدراج يوم 20 فبراير 2025، سيكون الصندوق متاحًا للتداول على سوق أبوظبي للأوراق المالية لجميع المستثمرين، مع تحديثات الأسعار والسيولة في الوقت الفعلي طوال ساعات عمل السوق. ويعكس هذا الإدراج التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتلبية الاحتياجات المتطورة لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما يضمن حصولهم على حلول فعّالة من حيث التكلفة وشفافة وقابلة للتداول في مجال أدوات الدخل الثابت.