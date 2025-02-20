الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: تطبيق «نسب وضوابط» تنظيم المنافسة أبريل المقبل

عبدالله آل صالح خلال الاجتماع (من المصدر)
21 فبراير 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»

أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، طورت منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة، تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، بهدف تمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يرسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعزز جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، استعرضت خلاله مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، والذي يواكب جهود الدولة لتعزيز المنافسة داخل الأسواق الوطنية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. 
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «أصدرت الدولة مؤخراً قانون تنظيم المنافسة، لتوفير الإطار القانوني لحماية وتنظيم المنافسة وتعزيز دورها في نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، حيث عملت الوزارة على تطوير مواده بنهج استباقي يستشرف المستقبل لضمان الخروج بتشريع محدث ومتكامل يخدم أهداف الدولة في خلق بيئة ملائمة لزيادة التنافسية».
وأوضح أن هذا القرار يحل بديلاً عن قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القرار الجديد، والذي ستعمل الوزارة على تطبيقه بدءاً من أبريل القادم، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية، وذلك في ضوء أحكام قانون تنظيم المنافسة.

وزارة الاقتصاد
عبدالله آل صالح
الإمارات
آخر الأخبار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 12:00
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
الرياضة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©