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اقتصاد

أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب

أسعار النفط
21 فبراير 2025 12:09

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي وسط تزايد التوقعات بطلب قوي في الولايات المتحدة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.65 دولار للبرميل.ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو ثلاثة بالمئة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت فيما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي بعدما أدت أعمال صيانة موسمية في المصافي إلى انخفاض عمليات التكرير.

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المصدر: وكالات
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أسعار النفط
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