«مطارات أبوظبي» تُنجز مشروع إعادة تأهيل في مطار صير بني ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت مطارات أبوظبي، مشروع إعادة تأهيل في مطار صير بني ياس، ما يعزِّز بنيته التحتية لدعم الطلب المتزايد على السياحة في منطقة الظفرة، ويضمن تقديم مستوى أعلى من الخدمة لزوّار المحميّات الطبيعية في الجزيرة.

ويقع مطار صير بني ياس على بعد 250 كيلومتراً جنوب غرب ساحل أبوظبي في منطقة الظفرة، ويُمثِّل البوابة الأساسية لهذه الجزيرة التي تُعَدُّ وجهة سياحية بيئية متميِّزة.

وركَّز مشروع التجديد على إجراء تحسينات رئيسية في جميع أنحاء المطار، شملت إعادة بناء المدرج وممرات الطيران وأرصفة ساحة الانتظار، بطريقة تضمن الارتقاء بمستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وخضعت أنظمة الإضاءة في المطار لعملية تجديد كاملة، بهدف تعزيز العمليات الليلية والرؤية للعاملين على الأرض.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الطيران من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطوِّرة وتبنّي أعلى المعايير الدولية في السلامة والكفاءة والاستدامة، ويعكس التحديث الأخير في مطار صير بني ياس هذا الالتزام، ما يُسهم في دعم الترابط الجوي وتعزيز رؤية الدولة للسياحة المستدامة والنمو الاقتصادي».

وأضاف: «من خلال تكامل الجهود مع شركائنا الاستراتيجيين، نواصل العمل على تطوير منظومة طيران مرنة ومواكبة لمتطلبات المستقبل، إنَّ التحديث المستمر لقدرات الطيران المدني في دولة الإمارات يضمن تقديم خدمات عالمية المستوى تلبّي تطلُّعات القطاع، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، وتُسهم توسعة المدرج في دعم قدرة المطار لاستيعاب عمليات الطائرات من الفئة 4E، وهو تصنيف محدَّد ضمن معايير منظمة الطيران المدني الدولي، ما يؤدّي إلى دعم دوره في إدارة حركة الزوّار المتزايدة إلى جزيرة صير بني ياس».

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: استكمال أعمال إعادة التأهيل في مطار صير بني ياس يُعَدُّ بحقٍّ إنجازاً مهماً في جهودنا الرامية إلى تحسين البنية التحتية لقطاع الطيران في الدولة، ويُمثِّل ثمرة التعاون الفعّال مع الهيئة العامة للطيران المدني، تأكيداً لالتزامنا الراسخ بتحقيق التميُّز في العمليات التشغيلية، وستعزِّز هذه التحسينات القدرة التشغيلية للمطار، وستؤدّي دوراً حاسماً في دعم النمو المستمر لمنطقة الظفرة، باعتبارها وجهة رئيسية للسياحة البيئية.

وتمَّ تحويل نظام إضاءة أرضيّة مدرج مطار صير بني ياس إلى تقنية «إل إي دي» عالية الأداء، ضمن مبادرات الاستدامة التي تنتهجها مطارات أبوظبي.

وشملت التحسينات تقديم نظام جديد للتحكُّم في إضاءة المطار، لتحقيق أفضل مستويات الإدارة والتحكُّم والوصول إلى أعلى درجات الفاعلية، لضمان العمليات الآمنة المتوافقة مع أرقى المعايير العالمية.

وخضعت أنظمة مراقبة الطقس في المطار لعملية تحديث شاملة توظِّف أحدث التقنيات التي تقدِّم أدقَّ المعلومات الآنية عن أحوال الطقس، لدعم تخطيط العمليات التشغيلية وتطبيق بروتوكولات السلامة. وشمل المشروع أيضاً إنشاء طرق خدمية جديدة وأخرى للطوارئ، للوصول السريع في الحالات الطارئة.

يُشار إلى أنَّ مطارات أبوظبي، تواصل تطوير البنية التحتية للطيران في منطقة الظفرة، في إطار التزامها بتلبية الطلب المتزايد على السياحة، وتسهيل الوصول إلى جزيرة صير بني ياس.

ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لدعم السياحة البيئية والنمو المستدام في المنطقة، وتمكين الزوّار من الوصول إلى الجزيرة براحة وأمان وسهولة للتعرُّف على الحياة البرية فيها.