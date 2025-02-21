9.32 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

شهدت تعاملات أسواق الأسهم المحلية نشاطاً ملحوظاً في التداولات خلال الأسبوع الماضي، بدعم من شراء الأجانب لتقفز قيمة التداولات الإجمالية إلى 9.32 مليار درهم بعد تداول 2.92 مليار سهم خلال 191.7 ألف صفقة.

وعززت تعاملات شراء المستثمرين الأجانب أداء مؤشرات الأسواق في كلا السوقين لتتمكن من التماسك أمام عمليات بيع لضمان جني الأرباح بعد ارتفاعات كبيرة في الأسابيع السابقة تفاعلاً مع نمو أرباح الشركات المدرجة وزيادة توزيعاتها المقترحة.

وبلغت محصلة تعاملات الأجانب في كلا السوقين خلال الأسبوع الماضي (شراء) بقيمة 240.8 مليون درهم بواقع 136.8 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و104 ملايين درهم في سوق دبي المالي، وبلغ إجمالي قيمة الأسهم التي اشتراها الأجانب 3.975 مليار درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 3.734 مليار درهم.

في حين بلغت قيمة الأسهم التي اشترتها المؤسسات المالية 6.749 مليار درهم مقابل بيع بقيمة 6.793 مليار درهم، ولتبلغ مكاسب القيمة السوقية خلال الأسبوع 2.45 مليار درهم محصلة مكاسب جاوزت 6.21 مليار درهم لسوق دبي وخسارة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 3.75 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) 136.82 مليون درهم، بعد استحواذهم على 37% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 30.5% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.953 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.816 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 2.08 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 85.76 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 54.6% من قيمة التداولات و54.5% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 2.775 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.795 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 19.42 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض نسبي نسبته 0.18% ليخسر 7.34 نقطة، ويغلق عند مستوى 9618.34 نقطة، مقارنة مع 9625.68 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9655.7 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9547.53 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار 54 شركة، فيما أغلقت 30 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق. وشهد السوق إبرام 120 ألفاً و429 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.68 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.777 مليار درهم. وخسرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 3.75 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.988 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.992 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2.022 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 57% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.918 مليار درهم لتشكل ما نسبته 54.12% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 104.07 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.46 مليار درهم تشكل ما نسبته 69.59% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.44 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 68.9% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 21.99 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.521 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.625 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 104.07 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 21.99 مليون درهم كمحصلة بيع بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.077 مليار سهم وباعوا بقيمة 1.099 مليار درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض طفيف بنحو 2.7 نقطة وبنسبة 0.05% عند مستوى 5359.25 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5361.96 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5398 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5343.25 نقطة.

وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق نحو 6.21 مليار درهم لتبلغ 942.5 مليار درهم مقارنة بنحو 936.28 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.54 مليار درهم بعد تداول 1.024 مليار سهم خلال 71 ألفاً و279 صفقة.



«أدنوك للغاز» يتصدر النشاط بعد زيادة نسبة التداول الحر

تصدر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث كمية وقيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في آخر جلسة من جلسات تداول الأسبوع، بعد الإعلان عن زيادة التداول الحر لأسهم الشركة بنسبة 80% لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تداول 59.97 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 216.8 مليون درهم وليغلق السهم على ارتفاع بنسبة 0.83% عند سعر 3.61 درهم.