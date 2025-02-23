كيف يتأثر الذكاء الاصطناعي بضعف المحتوى العربي على الإنترنت؟!

أبوظبي (الاتحاد)

على الرغم من الانتشار الواسع لاستخدام اللغة العربية التي يتحدث بها أكثر من 440 مليون شخص في عالمنا المعاصر، إلا أن حضورها في عالم الإنترنت ضعيف للغاية وباهت كثيراً، من حيث الكم والكيف، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مقارنة بالحضور الهائل والكاسح والمتميز للغة الإنجليزية التي تشكل نحو 60 % من محتوى الإنترنت. وتقول بعض التقديرات إن اللغة العربية لا تسهم في محتوى الإنترنت إلا بنسبة 0.06 % وقد لا تتعدى 3 %، ناهيك عن مستوى جودة هذا المحتوى الذي يتركز معظمه في مجالات غير العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، حتى بعد كل الجهود المبذولة لتحسينه وتطويره، ليليق أكثر بما تستحقه لغة الضاد من مكانة. أفرز هذا الحضور السلبي للفصحى التي تعد رابع أكثر اللغات شيوعاً على الشبكة العنكبوتية مشكلة أكثر خطورة مع ظهور الذكاء الاصطناعي وصعود نجم محركات البحث الجديدة بالـ AI، التي تعتمد على البيانات الكبيرة، للتوصل إلى حلول لمختلف التحديات والتساؤلات. طرحنا على «تشات جي بي تي» و«جيمني» و«ديب سيك» سؤالاً مباشراً.. إلى أي مدى تتأثر محركات البحث هذه بضعف أو ضآلة المحتوى العربي على الإنترنت في الإجابات والحلول التي تقدمها لمستخدميها العرب... وفيما يلي ردودهم.

ChatGPT: صعوبة في التفاعل والفهم

نعم، ضعف المحتوى العربي على الإنترنت يمكن أن يؤثر على أداء محركات البحث الذكية التي تعتمد بشكل كبير على تحليل كميات ضخمة من البيانات والنصوص للتدريب وتحسين الأداء. إذا كانت قاعدة البيانات المتاحة بالعربية ضعيفة أو محدودة، فإن ذلك يعني أن النماذج قد تواجه صعوبة في فهم أو التفاعل الجيد مع المحتوى العربي.

إذا كان المحتوى العربي قليلاً أو غير متنوع، قد تكون دقة النموذج في فهم اللغة العربية أو تقديم إجابات دقيقة أقل مقارنة باللغات الأكثر استخداماً مثل الإنجليزية.

عندما يكون المحتوى العربي محدوداً، قد لا تجد النماذج الذكية موارد كافية للتعلم حول بعض المواضيع المتخصصة أو الثقافية التي تهم الناطقين بالعربية.

محركات البحث مثل «جوجل» تستخدم بيانات الإنترنت لفهم تفضيلات المستخدمين وتصنيف الصفحات بشكل أفضل. إذا كان المحتوى العربي ضعيفاً، قد يقل ترتيب بعض المواقع العربية في نتائج البحث، مما يعني أن محركات البحث قد لا تكون قادرة على توفير أفضل النتائج باللغة العربية.

ضعف المحتوى العربي يؤدي أيضاً إلى احتمالية حدوث ترجمات غير دقيقة بين اللغات. هذا يعني أن المستخدمين الذين يطلبون مساعدات في مواضيع معينة قد لا يحصلون على نتائج صحيحة أو دقيقة.

المحتوى العربي في بعض المجالات (مثل التقنية والعلوم) قد لا يكون بالجودة نفسها التي نراها في اللغات الأخرى، مثل «الإنجليزية»، حيث غالباً ما تكون هناك فجوة في تحديث المعلومات أو في العمق الأكاديمي. لكن مع الوقت، بدأت العديد من المنصات العربية تنمو وتستثمر في إنتاج محتوى جيد يتماشى مع المعايير العالمية.

المحتوى العربي يعكس تنوعاً ثقافياً ولغوياً كبيراً، لكنه يظل محدداً في بعض المواضيع.

«جيميني»: قلة المحتوى التقني والمتخصص

نعم، يؤثر ضعف المحتوى العربي بشكل كبير على أداء نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على اللغة العربية، وإليك كيف يؤثر ذلك:

* قلة البيانات التدريبية:

* تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من البيانات لتدريبها، وكلما زادت جودة وتنوع هذه البيانات، كان أداء النموذج أفضل.

* ضعف المحتوى العربي يعني قلة البيانات المتاحة لتدريب هذه النماذج، مما يؤدي إلى ضعف قدرتها على فهم اللغة العربية بشكل صحيح.

* تنوع اللهجات:

* تتميز اللغة العربية بتنوع اللهجات، وهذا يشكل تحدياً كبيراً لنماذج الذكاء الاصطناعي.

* قلة المحتوى العربي المكتوب باللهجات المختلفة يزيد من صعوبة تدريب النماذج على فهم هذه اللهجات.

* قلة المحتوى التقني والمتخصص:

* يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى محتوى تقني ومتخصص لتدريب النماذج على فهم المصطلحات والمفاهيم التقنية.

* قلة هذا النوع من المحتوى باللغة العربية يؤثر سلباً على قدرة النماذج على التعامل مع المواضيع التقنية.

جودة المحتوى:

* لا تكمن المشكلة في الكم فقط، ولكن في الكيف أيضاً. فالمحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية يعاني مشاكل في جودة المحتوى من ناحية التدقيق اللغوي، والصحة العلمية.

تأثيرات أخرى:

* يؤدي ضعف المحتوى العربي إلى ضعف قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على ترجمة النصوص العربية بدقة، وعلى فهم المشاعر والآراء في النصوص العربية.

* يقلل من قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى عربي إبداعي وجذاب.

«ديب سيك»: معظمه.. مواد خبرية ودينية

طبعاً، يؤثر ضعف المحتوى العربي على الإنترنت على أداء محركات البحث الذكية. إذا كان المحتوى العربي محدوداً أو غير متنوع، فقد يؤدي ذلك إلى:

*ضعف الفهم اللغوي حيث تواجه النماذج صعوبة في فهم السياقات الدقيقة أو التعامل مع اللهجات المختلفة.

قد لا تتمكن محركات البحث من تقديم إجابات دقيقة أو شاملة بسبب نقص المصادر الموثوقة.

إذا كان المحتوى المتاح غير متوازن أو يميل إلى موضوعات محددة، فقد ينعكس ذلك على نتائج البحث بتقديم إجابات متحيزة.

لتحسين أداء هذه النماذج باللغة العربية.. يحتاج الأمر إلى:

تشجيع إنشاء محتوى عالي الجودة ومتنوع.

تحسين جودة البيانات وضمان دقة وموثوقية المعلومات المتاحة.

تدريب النماذج على بيانات عربية أكثر لتعزيز فهمها للغة وتفاصيلها.

بالتالي، تطوير المحتوى العربي سوف يسهم بشكل كبير في تحسين أداء الذكاء الاصطناعي في فهم وتقديم خدمات أفضل للمستخدمين الناطقين بالعربية.

تحديات المحتوى العربي

-معظم المحتوى العربي يتركز في مجالات مثل الأخبار والدين، بينما يقل في مجالات مثل التكنولوجيا والعلوم.

هناك نقص في المحتوى العربي الموثوق والمُحدَّث.

اللهجات العربية المختلفة قد تؤثر على توحيد المحتوى.

فرص التحسين

- زيادة الوعي بأهمية المحتوى الرقمي.

- تشجيع إنشاء محتوى عالي الجودة في مجالات متنوعة.

- استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز المحتوى العربي، مثل الترجمة الآلية وإنشاء المحتوى.

باختصار، المحتوى العربي على الإنترنت لا يزال محدوداً مقارنة باللغات الأخرى، لكنْ هناك فرص كبيرة لتحسينه بالمستقبل.