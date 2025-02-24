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اقتصاد

"الاتحادية للضرائب" تعلن تسجيل ملكية فكرية لباقة "موفق"

"الاتحادية للضرائب" تعلن تسجيل ملكية فكرية لباقة "موفق"
24 فبراير 2025 11:53

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، اليوم، وضمن مشاركتها في شهر الابتكار "الإمارات تبتكر 2025"، عن تسجيل ملكية فكرية لباقة "موفق‎"‎، التي تم تطويرها خصيصاً ‏لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.وأكدت الهيئة أن تسجيل الملكية الفكرية لباقة "موفق" خطوة مهمة نحو تعزيز ‏الابتكار في النظام الضريبي وتقديم حلول متكاملة تواكب احتياجات ‏السوق، معربة عن تطلعه إلى أن تسهم "موفق" في تمكين الشركات الصغيرة ‏والمتوسطة وتعزيز قدرتها على الامتثال الضريبي.
‏وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن هذا التسجيل يُرسّخ مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في تقديم حلول ضريبية مبتكرة، حيث تقدم باقة موفق مجموعة من الامتيازات والتسهيلات، والمواد التعليمية المخصصة التي تهدف وتساهم في تعزيز ‏التزام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بالقوانين وتطبيق الإجراءات الضريبية.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة المستمر بالابتكار والتطوير، وتُعزّز جهودها في تحسين كفاءة الأعمال، ودعم الامتثال التنظيمي، والارتقاء بالابتكار التشغيلي، مما يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الضريبية المقدمة.

 

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