"موانئ أبوظبي" تفتتح أول ميناء جاف في أبوظبي

أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن افتتاح أول ميناء جاف لها في أبوظبي لتعزيز شبكة الربط وتحسين جودة الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتمتع "ميناء الفاية الجاف" بموقع استراتيجي بين إمارتي أبوظبي ودبي، وبمزايا فريدة تمكنّه من تسريع حركة وصول البضائع إلى الأسواق، وتعزز كفاءة عمليات المناولة وتقلل من تكلفتها بالنسبة للمتعاملين في دبي والإمارات الشمالية، مستفيدا من ربطه براً مع ميناء خليفة، ما يجعله محطة عبور للشاحنات.

وسيخدم "ميناء الفاية الجاف" مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" كأول متعامل رئيسي له، لكن سيتم لاحقاً توسيع نطاق الخدمات ليشمل شركاء الشحن الاستراتيجيين لمجموعة موانئ أبوظبي في ميناء خليفة، بما في ذلك شركتي "كوسكو" و “إم أس سي”، كما أنه من المتوقع أن تقوم مجموعة موانئ أبوظبي مستقبلاً بإنشاء عدد من مستودعات الحاويات الداخلية الأخرى في جميع أنحاء أبوظبي، وذلك رهناً بطلب السوق.

ويأتي افتتاح مستودع الحاويات الداخلية في الفاية ليكمل ويوسع نطاق الوصول التجاري لمحطة "سي أم إيه تيرمينالز ميناء خليفة"، التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024، لمتعامليها النهائيين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتميز "ميناء الفاية الجاف" بأنه متكامل رقمياً مع ميناء خليفة، من خلال المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (اطلب) التابعة لمجموعة مقطع للتكنولوجيا في مجموعة موانئ أبوظبي.

ومن خلال سد الفجوة بين ميناء خليفة والوجهة النهائية للبضائع، فإن المنشأة الجديدة ستُمكِّن مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" والمشغلين الآخرين في ميناء خليفة من زيادة أحجام مناولة الحاويات المتجهة من بلد المنشأ إلى المقصد.

ويتمتع الميناء الجاف بطاقة استيعابية أولية للحاويات تصل إلى 900 حاوية نمطية (قياس عشرين قدماً)، كما أنه قابل للتطوير وزيادة طاقته الاستيعابية، وذلك رهناً بزيادة الطلب في المستقبل.

ويمثل "ميناء الفاية الجاف" أحدث مشاريع التعاون التي تسارعت وتيرتها في الآونة الأخيرة بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة "سي إم إيه سي جي إم"، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول اللوجستية والشحن البحري والبري، حيث قام الطرفان مؤخراً بتوقيع اتفاقية مساهمين يتم بموجبها تطوير وإدارة وتشغيل محطة "نيو إيست مول" متعددة الأغراض، في بوانت نوار بجمهورية الكونغو-برازافيل، وذلك في أعقاب حصول مجموعة موانئ أبوظبي على امتياز لتشغيل المحطة لمدة 30 عاماً قابلة للتمديد في يونيو 2023.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن افتتاح ميناء الفاية الجاف يعد مثالاً ملموساً ليس فقط على حرصنا على دعم شركائنا التجاريين، بل أيضاً على التزامنا بتعزيز جودة وكفاءة سلاسل التوريد عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعود بالنفع على الأفراد والشركات وذلك تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

وأضاف أن هذه الخطوة تدل على تنامي علاقات التعاون مع الشريك الاستراتيجي الرئيسي "مجموعة سي إم إيه سي جي إم"، سواء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يساهم مستودع الحاويات الداخلية في توسيع نطاق الأسواق التي تستهدفها مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" في أبوظبي بشكل خاص، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، مشيراً إلى أن إنشاء هذا المرفق المهم سيدعم الجهود المشتركة للمجموعة ولمحطة "سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة" في توفير البنى التحتية اللازمة لتيسير وتحسين الخدمات على امتداد سلاسل التوريد للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أنه قد تم تطوير المنشأة الجديدة بما يتوافق مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS)، ما يضمن استيفاءها أعلى المعايير في المجال لتعزيز مرافق الموانئ، كما أن المنشأة الجديدة تتميز باحتوائها على خدمات التخليص الجمركي داخلياً، ما يسرع من وتيرة نقل البضائع.