الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لجوائز «AIM للاستثمار»

مستثمرون من 145 دولة يبحثون الفرص الاستثمارية خلال قمة "AIM للاستثمار" في أبوظبي
24 فبراير 2025 18:14

بوظبي (الاتحاد)

أعلنت قمة AIM للاستثمار اليوم عن زيادة المدة المخصصة لاستقبال طلبات الترشح لجوائز القمة لعام 2025، استجابةً للإقبال الكبير من المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

يأتي هذا التمديد في إطار حرص القمة على إتاحة الفرصة أمام الجهات والأفراد لاستكمال ملفات الترشح وتعزيز مستوى التنافس، مما يسهم في تسليط الضوء على المبادرات المتميزة والابتكارات الرائدة في مختلف مجالات الاستثمار.

وتتضمن الجوائز فئات متعددة تغطي أبرز محاور القمة، بما في ذلك جوائز الاستثمار، وجوائز مستقبل التمويل، وجوائز مدن المستقبل، وجوائز التصنيع العالمي، وجوائز بطولة العالم للذكاء الاصطناعي، ومسابقة الشركات الناشئة.

أخبار ذات صلة
170 دولة تشارك بمعرض "قمة AIM للاستثمار " في أبوظبي

وتعد هذه الجوائز إضافة قيّمة إلى منظومة الجوائز العالمية المرموقة، حيث تهدف إلى تحفيز التميز والمنافسة في القطاعات الاستثمارية المختلفة.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية واللجنة المنظمة للقمة، أن الجوائز تمثل منصة مرموقة لتكريم الإنجازات الاستثنائية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عالمياً.

وأضاف: «منذ انطلاقها، أصبحت هذه الجوائز مرادفاً للتميز، حيث تحتفي بالمشاريع الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وتسلط الضوء على الابتكار والاستراتيجيات الفعالة والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».
 

قمة الاستثمار
آخر الأخبار
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
الرياضة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
اليوم 12:36
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©