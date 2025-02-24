تمديد فترة استقبال طلبات الترشح لجوائز «AIM للاستثمار»

بوظبي (الاتحاد)

أعلنت قمة AIM للاستثمار اليوم عن زيادة المدة المخصصة لاستقبال طلبات الترشح لجوائز القمة لعام 2025، استجابةً للإقبال الكبير من المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

يأتي هذا التمديد في إطار حرص القمة على إتاحة الفرصة أمام الجهات والأفراد لاستكمال ملفات الترشح وتعزيز مستوى التنافس، مما يسهم في تسليط الضوء على المبادرات المتميزة والابتكارات الرائدة في مختلف مجالات الاستثمار.

وتتضمن الجوائز فئات متعددة تغطي أبرز محاور القمة، بما في ذلك جوائز الاستثمار، وجوائز مستقبل التمويل، وجوائز مدن المستقبل، وجوائز التصنيع العالمي، وجوائز بطولة العالم للذكاء الاصطناعي، ومسابقة الشركات الناشئة.

وتعد هذه الجوائز إضافة قيّمة إلى منظومة الجوائز العالمية المرموقة، حيث تهدف إلى تحفيز التميز والمنافسة في القطاعات الاستثمارية المختلفة.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية واللجنة المنظمة للقمة، أن الجوائز تمثل منصة مرموقة لتكريم الإنجازات الاستثنائية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عالمياً.

وأضاف: «منذ انطلاقها، أصبحت هذه الجوائز مرادفاً للتميز، حيث تحتفي بالمشاريع الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وتسلط الضوء على الابتكار والاستراتيجيات الفعالة والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».

