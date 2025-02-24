«القابضة» و«إيني» تبحثان فرص التعاون في قطاع المعادن وشبكات التوريد

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «القابضة» (ADQ)، مذكرة تفاهم مع شركة «إيني» الإيطالية، بهدف تحديد مجالات التعاون الاستراتيجي المحتملة لتعزيز شبكات التوريد الخاصة بالمعادن الأساسية وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة.وسيمنح هذا التعاون الأولوية للاستثمارات المحتملة في مناطق رئيسية مثل أفريقيا وأميركا الشمالية وآسيا الوسطى، حيث سيسعى الطرفان إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، وبحث أوجه التعاون ضمن سلسلة القيمة الكاملة للمعادن الأساسية والاستراتيجية، بدءاً من التعدين ووصولاً إلى المعالجة وتطبيقات قطاع التكرير. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تقييم إمكانية إنشاء مرافق للتكرير والمعالجة في الإمارات وإيطاليا، وغيرها من المواقع الاستراتيجية.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع معدل استهلاك المعادن الأساسية ستة أضعاف بحلول عام 2050 نظراً إلى الاستخدام المتزايد لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة، والتي تعتمد جميعها بشكل كبير على معادن مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة.

وبهذه المناسبة، قال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): «في ضوء التحول العالمي المستمر نحو إيجاد الحلول للطاقة النظيفة، فإن الحفاظ على إمدادات مستقرة ومرنة من المعادن الأساسية يعد أمراً ضرورياً لتطوير وتطبيق التقنيات التي تعزز هذا التغيير. ونهدف من خلال مذكرة التفاهم مع شركة إيني إلى توظيف الخبرات والقدرات المشتركة لتطوير مشاريع مؤثرة ضمن سلسلة القيمة بأكملها بما يضمن توفر هذه الموارد الحيوية بتكاليف مناسبة. وتعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بإبرام شراكات تحقق قيمة عالية على المدى البعيد للشركات التابعة لمحفظتنا والاقتصادات التي تعمل فيها».

بدوره، قال كلاوديو ديسالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»: «تندرج هذه الاتفاقية التي وقعتها (إيني) مع «القابضة» (ADQ) ضمن إطار شراكتنا المستمرة مع الإمارات، كما تعكس التزامنا المشترك بمستقبل الطاقة المستدامة عبر توظيف الحلول المبتكرة والتعاون في قطاعات رئيسية. وبالعمل مع شركات إماراتية رائدة، سنقوم بتطوير مبادرات مهمة لإحداث التحول في مجال الطاقة. ويجسد هذا التعاون الاستراتيجي التزامنا بدعم مسيرة التقدم التكنولوجي، وتعزيز أمن الطاقة على المستوى العالمي».

يذكر أن شركة «إيني» تعمل في 62 دولة، وهي شركة طاقة متكاملة تسعى إلى لعب دور رئيسي في ضمان أمن الطاقة وقيادة التحول في القطاع. ويتمثل هدف الشركة المعلن في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من خلال إزالة الكربون من عملياتها والمنتجات التي تقدمها لعملائها. وتماشياً مع هذا الهدف، تستثمر الشركة في الأبحاث وتطوير التقنيات التي يمكنها تسريع الانتقال إلى طاقة مستدامة.

وتأتي مذكرة التفاهم مع «إيني» استكمالاً لاستثمارات «القابضة» (ADQ) الحالية في القطاع، بما في ذلك شركة «أوريون أبوظبي»، وهي مشروع مشترك تم تأسيسه مؤخراً ومملوك مناصفةً مع «أوريون ريسورس بارتنرز»، شركة الاستثمار العالمية المتخصصة في المعادن والمواد الأساسية والضرورية للنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التحول في قطاع الطاقة.