أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق «مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية» لتعزيز البنية التحتية للسوق، وشركتين جديدتين، هما: شركة أبوظبي للمقاصة ذ. م. م.، وشركة أبوظبي للإيداع ذ. م. م. ويتماشى هذا الإطلاق مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، ويساهم في تعظيم جهود السوق ضمن خطواته الثابتة لتبني أبرز التطورات والتحديثات عالمية المستوى في قطاع الأسواق المالية.

وقد تم الإعلان عن البنية التحتية الجديدة للسوق خلال حفل أقيم في إمارة أبوظبي اليوم، بحضور أكثر من 500 مشارك من قطاع الأسواق المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، ما يعكس التزام مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بجذب عدد أكبر من المستثمرين إلى الإمارات وتعزيز سوق رأس المال في الدولة، إضافةً إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي ورائد في مجال الاستثمار.

وقال غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «مع إطلاق مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، نحن لا نساهم في تطوير سوق مالي فحسب، بل نعمل على بلورة مستقبل الاستثمار في أبوظبي والمساهمة في التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في الإمارات والمنطقة. كما نوفر للمستثمرين العالميين إمكانية الوصول السلس إلى أحد أسرع أسواق رأس المال نموًا في العالم، ونقدم فرصًا واعدة للتوسع في القطاعات المزدهرة في الإمارة. وسوف تستمر مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في تبني أحدث الابتكارات لضمان وجود سوق دولية قوية وموثوقة لزيادة رأس المال، وتسهيل تدفق الاستثمارات، ودعم المرونة والاستقرار المالي».

ومن جانبه، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تقود مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية المسيرة في تبني التقنيات الجديدة لتحويل المشهد الاستثماري في أبوظبي. يهدف نظام التداول المحدث لدينا إلى زيادة المرونة والأداء بنسبة 400%، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي. ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير من أعضاء التداول والمقاصة وأمناء الحفظ والبنوك وشركائنا في القطاع لدعمهم اللامتناهي وتعاونهم الفعال الذي ساهم بتحقيق تلك الإنجازات».

ويهدف النموذج الجديد الذي أطلقته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تحويل السوق وضمان استدامته في المستقبل، حيث تعتمد المجموعة على نظام تداول متطور، ومنصات جديدة للمقاصة والتسوية، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد التداول، مما يساهم في تعزيز فرص الاستثمار وزيادة سيولة السوق، من خلال تمكين المستثمرين والمشاركين فيه من الوصول بشكل أسرع وأكثر كفاءة إلى الأنشطة والقطاعات المالية المزدهرة في أبوظبي.

وسوف تساهم هذه التطورات في تمكين مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية من تقديم تشكيلة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين المؤسساتيين والأفراد، وكذلك الجهات المصدرة والشركات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتأتي شراكة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية الاستراتيجية مع ناسداك في صميم هذا التحول لتقديم المنصة الأساسية المحدثة (CPU )، والتي توفر قدرات متقدمة عبر خدمات التداول والمقاصة وما بعد التداول. وتضمن التحديثات الجهوزية التشغيلية للسوق لجذب فئات جديدة من المشاركين، وزيادة أنشطة التداول.