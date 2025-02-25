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اقتصاد

الدولار يصعد مع تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية

الدولار يصعد مع تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية
25 فبراير 2025 08:17

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين بداية الأسبوع، بدعم من الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستمضي كما هو مخطط لها.

وبدوره، دفع صعود الدولار اليورو بعيداً عن أعلى مستوى بلغه خلال شهر عند 1.0461 دولار.

وهبط الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في شهرين والذي سجله أمس الاثنين وانخفض في أحدث التداولات 0.06 بالمئة عند 1.2618 دولار في الجلسة الآسيوية المبكرة، وتراجع الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6339 دولار.
وخسر الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.5725 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار عند 106.75 بعد أن ارتفع من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 106.12 والذي سجله في الجلسة الماضية.



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المصدر: وكالات
الرسوم الجمركية
الدولار
الدولار الأميركي
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