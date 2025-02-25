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اقتصاد

«موديز» تراجع تصنيفات «مصدر» لترقية محتملة

مقر «موديز» في نيويورك
25 فبراير 2025 16:39


أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية عن وضع التصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر والتصنيف غير المضمون من الفئة A2 الخاص بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» قيد المراجعة من أجل ترقية محتملة. كما تم وضع تصنيف برنامج السندات غير المضمونة متوسطة الأجل (P)A2 تحت المراجعة للترقية. وكان التصنيف يخضع في السابق لنظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن مراجعة الترقية تعكس التزام المساهمين تجاه «مصدر»، إلى جانب التزام حكومة أبوظبي( (Aa2مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ظل التطور المستمر لمكانة المجموعة وأهدافها التوسعية الطموحة.

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ويتجلى هذا الالتزام في التصريحات العلنية، بما في ذلك تصريحات الوزراء الحكوميين، إضافة إلى سجل التمويل وحجمه من قبل المساهمين.

مصدر
موديز
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