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اقتصاد

«بيسكوني» تستثمر 110 ملايين درهم لإنشاء مصنع في «كيزاد»

«بيسكوني» تستثمر 110 ملايين درهم لإنشاء مصنع في «كيزاد»
25 فبراير 2025 16:45

بوظبي (الاتحاد)
 أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة، عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة بيسكوني الشرق الأوسط للتصنيع، وذلك لإنشاء مصنع متطور في منطقة كيزاد أ (كيزاد المعمورة).
تُعد «بيسكوني» إحدى العلامات التجارية الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية، وهي جزء من مجموعة إسماعيل للصناعات، أكبر مُصنّع للحلويات والبسكويت والوجبات الخفيفة في باكستان. 
وفي إطار استراتيجيتها الطموحة للتوسع عالمياً، تستثمر الشركة 110 ملايين درهم (30 مليون دولار) لإنشاء منشأة تصنيع متطورة في كيزاد تمتد على مساحة 37 ألف متر مربع، والتي ستنتج أصنافاً متنوعة من منتجات البسكويت والحلويات، وستكون بمثابة قاعدة استراتيجية لدعم توسع الشركة في الأسواق الإقليمية والعالمية.قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «نحن سعداء بانضمام «بيسكوني» إلى مجتمع كيزاد الصناعي، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مساعينا نحو تعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، من خلال التزامنا بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى وفرص استراتيجية للرواد في قطاع التصنيع. إن توفير بيئة داعمة لنمو الشركات المبتكرة مثل «بيسكوني» هو جزء أساسي من استراتيجيتنا، ونحن نتطلع إلى دعم الشركة في تحقيق أهدافها وتعزيز إنتاجها من المنتجات الغذائية عالية الجودة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات».
ومن جهته، قال مقصود إسماعيل، المدير العام لشركة بيسكوني الشرق الأوسط للتصنيع: «نحن ممتنون لمجموعة كيزاد وحكومة أبوظبي والجهات المعنية في دولة الإمارات على الدعم اللامحدود، وسرعة اعتماد مشاريعنا وتسهيل تأسيس أعمالنا في أبوظبي. نحن متحمسون لهذه الخطوة المهمة في مسيرة توسعنا عالمياً، ونترقب مستقبلاً مشرقاً من النمو والازدهار لشركتنا».

 

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