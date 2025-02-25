«ملتيبلاي» تستحوذ على حصة أغلبية في «تندام»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ملتیبلاي موافقتها على الاستثمار من خلال زيادة رأس المال، مما يمكنها من الحصول على حصة مسيطرة بنسبة 67.91% في شركة «كاستيلانو للاستثمارات المحدودة»، لتصبح المساهم الأكبر في الشركة، إلى جانب «لانو هولدينغز» و«أركاديان للاستثمارات».

وتعد «تندام» ثاني أكبر مجموعة للملابس في إسبانيا من حيث الحصة السوقية، ومن أبرز مجموعات الملابس متعددة القنوات الرائدة في أوروبا. وستقود مجموعة ملتيبلاي المرحلة التالية من نمو «تندام»، مع التركيز على التوسع الدولي، وتعزيز منظومة عمل المجموعة المتعددة القنوات. وستبقى الصفقة مرهونة بموافقة السلطات التنظيمية المختصة.

وتعزز مجموعة ملتيبلاي، من خلال هذا الاستثمار، حضورها في قطاع التجزئة والملابس، باعتبار «تندام» ركيزة لهذا التوسع الجديد. وتشكل هذه الصفقة أول استثمار رئيسي للمجموعة في أوروبا، وتوسعاً جغرافياً مهماً لها، سيعزز مكانتها ضمن الشركات التي تركز على المستهلك.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: «تحقق حصة الأغلبية في «تندام» ثلاثة أهداف استراتيجية لمجموعة ملتيبلاي، إذ تتيح لنا المضي قدماً في التزامنا نحو تحقيق نمو من خانتين في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وتشكل أول دخول لنا إلى قطاع التجزئة والملابس، وهو مجال نستهدفه لما يزخر به من إمكانات نمو كبيرة. وأخيراً، يعد هذا الاستحواذ خطوة عملية ضمن خططنا الرامية إلى التوسع عالمياً، مما يضع المجموعة في موقع استراتيجي قوي لتعزيز محفظتها الدولية خلال السنوات القادمة».

وتُعد «تندام» من الشركات المتخصصة في قطاع تجارة التجزئة للملابس عبر قنوات متعددة، إذ تمتلك حضوراً في ما يقرب من 80 دولة عبر 4 قارات.