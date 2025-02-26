توقع نمو اقتصاد هونج كونج بما بين 2 و3% خلال 2025

هونج كونج (د ب أ)

قال وزير المالية في حكومة هونج كونج اليوم، الأربعاء، إنه يتوقع نمو اقتصاد الإقليم، خلال العام الحالي، ما بين 2 و3% من إجمالي الناتج المحلي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بول شان وزير المالية قوله أثناء عرض مسودة ميزانية العام المالي الجديد أمام برلمان هونج كونج، إن اقتصاد الإقليم تقدم بثبات في ظل بيئة معقدة ومتغيرة خلال العام الماضي، مضيفاً أن الاقتصاد يحقق تقدماً مطرداً، حيث تم تنفيذ التدابير التي تعود بالنفع على هونج كونج واحدة تلو الأخرى.

وأشار شان إلى أن المبادرات التي أطلقتها حكومة هونج كونج لتحفيز الاقتصاد، إلى جانب تخفيضات الفائدة الأميركية منذ منتصف سبتمبر الماضي، ستوفر الدعم لمختلف القطاعات الاقتصادية في هونج كونج، بعد أن سجل اقتصادها نمواً معتدلاً، بمعدل 2.5% خلال 2024.

وبالنظر إلى عوامل تشمل النمو المستقر المستمر للاقتصاد في بر الصين الرئيس، والتداول المحلي والدولي للبلاد، وتوسيع الانفتاح عالي المستوى، والتخفيف التدريجي للسياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، يتوقع تشان نمو اقتصاد هونج كونج، بمعدل 2.9% سنوياً، وفقاً للقيمة الحقيقية من عام 2026 إلى عام 2029.