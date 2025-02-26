وزراء مالية «العشرين» يجتمعون في جنوب أفريقيا



جوهانسبرج (رويترز)

يزور وزراء مالية ومسؤولو بنوك مركزية من دول مجموعة العشرين جنوب أفريقيا اليوم، الأربعاء وغداً الخميس، للمشاركة في اجتماع يخيم عليه غياب دول مهمة، أو مشاركتها بتمثيل منخفض وخلافات بشأن قضايا رئيسة مثل المناخ والديون، وانعدام المساواة.

والخروج بإعلان من مثل هذه الاجتماعات لم يكن أبداً مهمة سهلة، في ظل وجود دول متنافسة مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن الخلافات الآن أشد حدة من أي وقت مضى، وانشغل بعض وزراء المالية بالسياسات الداخلية، ما حال دون مشاركتهم في اجتماع جنوب أفريقيا.

ولن يتمكن وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو من المشاركة بسبب تركيزه على نقاش برلماني، وسيغيب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أيضاً عن الاجتماع، ولن يحضر المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أيضاً.

ولا يبدو أن هناك الكثير من الأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن ملفات يراها مضيف الاجتماع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا محورية مثل التمويل غير المناسب لمكافحة تغير المناخ من الدول الغنية، وإصلاح النظام المالي العالمي الذي يعاقب الدول الفقيرة، وزيادة انعدام المساواة.

وكانت جنوب أفريقيا تأمل في أن تستغل اجتماع مجموعة العشرين لزيادة الضغط على الدول الغنية لتقديم المزيد لمكافحة تبعات تغير المناخ، وضخ المزيد للمساعدة في تحول الدول الأفقر للطاقة النظيفة.