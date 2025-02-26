«إنفستوبيا» .. إعلان الشركات المصنفة ضمن قائمة «100 شركة من المستقبل» لعام 2024



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، عن الشركات المصنفة ضمن قائمة 100 شركة من المستقبل لعام 2024 بعد اجتيازها عملية التقييم واستيفاء المعايير المطلوبة، وتضم القائمة أفضل 100 شركة ناشئة تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل. جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» المنعقدة في أبوظبي على مدار يومي 26 و27 فبراير الجاري.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا: دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة للتحول نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، ولقد تبنت «إنفستوبيا» منذ إطلاقها رؤية استشرافية تمثلت في دعم نمو أعمال الشركات الناشئة المبتكرة وتحفيزها على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لذلك تأتي استضافة إنفستوبيا لمبادرة 100 شركة من المستقبل للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على جهودنا الوطنية لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة جاذبة لمشروعات المستقبل، ومركزاً رائداً للإبداع والابتكار.

ومن جانبها، قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: تتبنى دولة الإمارات نهجاً متكاملاً في صناعة المستقبل، يقوم على تعزيز مرونة وجاهزية مختلف القطاعات، واستباقيتها في ابتكار الحلول للتحديات، والتأقلم مع التغييرات غير المتوقعة، وإعادة تشكيل القطاعات لتواكب التوجهات الناشئة والمستقبلية.