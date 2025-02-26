«الدار» تطلق أكاديمية متخصصة بمجال الضيافة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة الدار، أكاديمية داخلية متخصصة في تجربة المتعاملين، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي للضيافة، لي روشس؛ بهدف تطوير وتنظيم برامجها التدريبية.

وتُعد الأكاديمية جزءاً من استراتيجية المجموعة الرامية إلى الارتقاء بمستوى تجربة المتعاملين، وترسيخ ثقافة الضيافة الاستثنائية، عبر أعمال المجموعة كافة.

وتُعد أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روشس مؤسسة تعليمية رائدة في مجال الضيافة، حيث تضع معايير جديدة، من خلال دمج الخبرات العالمية مع ثقافة الضيافة الإماراتية.

ويتماشى هذا النهج بشكل وثيق مع روح أكاديمية الدار لتجربة المتعاملين، التي تقوم على فلسفة إرث الضيافة الإماراتية، والتعامل مع كل ضيف بالترحيب والرعاية.

وتهدف الأكاديمية إلى تحسين معايير جودة الخدمات، عبر كافة نقاط التواصل مع العملاء، وذلك من خلال تدريب أكثر من 30 ألف موظف من فريق الدار وموظفي الجهات المتعاقدة معها، من مختلف المناصب، بمن فيهم فريق الإدارة العليا وموظفو الخطوط الأمامية.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «ينسجم تأسيس أكاديمية الدار لتجربة المتعاملين مع استراتيجيتنا الرامية إلى الارتقاء بمستوى تجربة العملاء، وتتماشى مع أهدافنا وجهودنا الرامية إلى الارتقاء بتجارب حياة مجتمعاتنا، وقناعتنا بأهمية الضيافة، باعتبارها لغة عالمية تعبر عن الترحاب والاهتمام والتواصل».

من جانبها، قالت جورجيت ديفي، المدير العام لأكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش: «تؤكد الدار من خلال إنشاء هذه الأكاديمية مدى حرصها على إرساء ثقافة تحتفي بالإنسان وتثمن المواهب والكفاءات».