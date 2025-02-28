«المالية» تنظم فعالية حول الابتكار والتحول الرقمي



دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية فعالية «المالية تبتكر - رحلة الابتكار» في دبي، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، «الإمارات تبتكر 2025»، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ووكلاء الوزارة المساعدين، ومديري الإدارات، والموظفين، والشركاء الاستراتيجيين للوزارة.

تهدف الفعالية إلى توفير بيئة تفاعلية تحفز الإبداع، من خلال التشجيع على طرق التفكير الإبداعي وتقديم حلول جديدة، إلى جانب تشجيع التبادل المعرفي من خلال تبادل الأفكار، مما يعزز التعاون ويؤدي إلى تطوير حلول مبتكرة إلى جانب تسريع التحول الرقمي كون الحدث يسهم في تحفيز التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال يونس حاجي الخوري، إن شهر الإمارات للابتكار، هذا الحدث الوطني يعبر عن روح الابتكار والإبداع في دولة الإمارات وتعكس مشاركة الوزارة التزامنا المستمر بتعزيز ثقافة الابتكار في مختلف القطاعات.

وأكد حرص وزارة المالية على أن تكون فعالية «المالية تبتكر» منصة تفاعلية تُلهم العقول، وتفتح آفاقاً جديدة للحلول المبتكرة، عبر «رحلة تجربة الابتكار» التي تأخذ المشاركين في تجربة متكاملة من الاستكشاف إلى التنفيذ، وعبر عن ثقته بأن هذه الفعالية ستثمر أفكاراً رائدة تعزز من جاهزية وزارة المالية للمستقبل، وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار.

من جهتها، قالت فاطمة يوسف النقبي وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، إن وزارة المالية تعتبر الابتكار ثقافة راسخة، وعملية مستمرة، ورحلة لا تتوقف ووصفته بأنه المحرك الذي يدفعنا نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة في أن نكون رواداً عالميين في القطاع المالي.

وأضافت أن «فعالية المالية تبتكر» تعد بمثابة منصة استراتيجية لإطلاق العنان للإبداع، وتوسيع آفاق التفكير، وتحفيز العقول على استكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا في عالم سريع التغير، وهي فرصة لنا جميعاً موظفون وشركاء، لتبادل الأفكار والخبرات.

وضمن فعالية «المالية تبتكر»، أطلقت وزارة المالية فعالية «رحلة تجربة الابتكار» التي تهدف إلى إرشاد المشاركين عبر رحلة ابتكارية تعتمد على التفاعل والألعاب التحفيزية إلى جانب تعزيز الابتكار المؤسسي من خلال إشراك الموظفين والشركاء الاستراتيجيين في تجربة عملية تحاكي بيئة ريادة الأعمال، مما يساهم في تطوير الأفكار القابلة للتطبيق ضمن الوزارة.