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اقتصاد

240 مليار درهم قيمة تجارة الإمارات والهند في 2024 بنمو 20.5%

240 مليار درهم قيمة تجارة الإمارات والهند في 2024 بنمو 20.5%
1 مارس 2025 01:19

أبوظبي (وام)

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ارتفعت تجارة  الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023 مما يعكس الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين.
يأتي الارتفاع الملحوظ في حجم التجارة غير النفطية والمشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين عامها الثالث في الأول من مايو المقبل والتي مثلت دافعاً كبيراً لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات والمجالات.
وجاءت الهند في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024 واستحوذت على 13.5% من صادرات الإمارات غير النفطية وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023.

الإمارات والهند
التجارة بين الإمارات والهند
التبادل التجاري بين دولة الإمارات والهند
الإمارات
الهند
التجارة غير النفطية
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