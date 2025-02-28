«الدار» تسلم 2100 وحدة سكنية بأبوظبي العام الحالي

سيد الحجار (أبوظبي)

تباشر شركة الدار العقارية خلال العام الحالي، إنجاز وتسليم نحو 2100 وحدة سكنية وقطعة أرض جديدة ضمن عدد من المشاريع، منها «غروف ديستركت» و«ذا ديونز» بجزيرة السعديات، و«ياس إيكرز ذا ماغنوليا»، و«دالياز»، ضمن «ياس إيكرز» في جزيرة ياس.

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار لـ«الاتحاد»، إن الشركة حريصة على إنجاز كافة مشاريعها وفق وفق الخطط الزمنية المحددة، تمهيداً لتسليمها للمشترين، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الدار وبالسوق العقاري في أبوظبي.

وأوضح، أن الشركة باشرت خلال عام 2024 تسليم 1180 وحدة سكنية إلى العملاء في أبوظبي، حيث تم تسليم المنازل في نويا، ونويا ڤيڤا، ونويا لوما، في جزيرة ياس، وسعديات رزيرف ذا ديونز في جزيرة السعديات.

وكشف فلكناز عن استعداد الشركة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الفاهد خلال الربع الثاني من العام الحالي، موضحاً أن المشروع سيتم إطلاقه ضمن عدة مراحل، حيث يتوقع أن يحقق مبيعات إجمالية تقدر بنحو 35 مليار درهم.

وكانت «الدار» قد كشفت بداية عام 2023، عن استحواذها على جزيرة الفاهد التي تمتد على مساحة 3.4 مليون متر مربعة، بين جزيرتي ياس والسعديات، والتي ستضم 4000 منزل، حيث بلغت قيمة صفقة الاستحواذ 2.5 مليار درهم.

وذكر أنه خلال العام الماضي، أطلقت «الدار» 12 مشروعاً جديداً خلال عام 2024، من ضمنها أربعة مشاريع في الربع الأخير من العام هي، ممشى بالم، وفايا السعديات، وماندارين أورينتال ريزيدنسز، وممشى جاردنز.

وأوضح فلكناز أن الشركة تعتزم خلال العام الحالي أيضاً إطلاق مشاريع جديدة في جزيرتي السعديات وياس، حيث تمتلك الشركة عدة قطع أراض بالجزيرتين والتي سيتم تطويرها بناء على دراسة حجم الطلب بالسوق، مشيراً إلى وجود إقبال كبير من المشترين الأجانب على شراء الوحدات السكنية بجزيرة السعديات.

وشهدت منصة «داري» خلال العام الماضي تسجيل 10 مشاريع توفر 1600 وحدة بجزيرة السعديات لشركة الدار العقارية.

وفي جزيرة ياس تم تسجيل مشروع «ياس ريفا» ويوفر 294 فيلا سكنية، و«سما بارك» ويضم 235 وحدة سكنية، كما شهدت منصة «دار» تسجيل مشروع «بلغيلم» لشركة الدار العقارية، والذي يوفر 1743 فيلا سكنية بمنطقة الباهية في أبوظبي، ويجري تنفيذه بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.

وأوضح فلكناز، أن «الدار» أن «الدار» أطلقت مؤخراً مجمّع «ذا وايلدز»، ثالث مجمعاتها السكنية في دبي ضمن إطار شراكتها مع «دبي القابضة»، والذي يضم 1700 وحدة سكنية.

وأبرمت «الدار» شراكة مع دبي القابضة لتطوير ثلاثة مجمّعات سكنية في دبي، تم إطلاق أولها وهو مشروع «جنان من الدار» نهاية عام 2023، فيما تم منتصف العام الماضي إطلاق مشروع «آثلون»، حيث طرحت الدار أكثر من 1000 فيلا وتاون هاوس بالمشروع تم بيعها بالكامل.

وكانت «الدار»، أعلنت يوليو الماضي عن بيع أكثر من 660 شقة سكنية في مشروع «فيرديس من جنان» الواقع ضمن المخطط الرئيس للمجمّع السكني «جنان من الدار» في دبي، وذلك بعد بيعت كافة الوحدات المطروحة ضمن أولى مشاريعها السكنية في دبي، «جنان من الدار»، حيث طرحت المجموعة 468 وحدة في المرحلة الأولى.