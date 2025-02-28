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اقتصاد

منصور بن محمد: تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في حماية المنافذ الحدودية

منصور بن محمد خلال الزيارة (وام)
1 مارس 2025 01:19

دبي (الاتحاد)

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قام سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، بزيارة إلى جمارك دبي، حيث اطّلع سموّه على سير العمل ومستجدات عمليات التطوير التي تقوم بها الدائرة نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، تأكيداً على دورها الحيوي في دعم المنظومة الأمنية المتكاملة في دبي، وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة ومنافذها الحدودية، ورفع جاهزيتها في جميع الأوقات.
واستمع سموّه إلى شرح من الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وعمر علي سالم العديدي، الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، حول المشاريع والمبادرات الاستراتيجية في جمارك دبي، والتي جاءت بدعم من سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وخلال الزيارة، أكد سموّ رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود أن العمل يسير برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في حماية المنافذ الحدودية وترسيخ أمن وأمان المجتمع، مشيداً سموّه بأداء جمارك دبي وما تقوم به من تطوير مستمر لمشاريع استراتيجية هدفها تحقيق الريادة في قطاع الجمارك وامتلاك منظومة جمركية عالمية، تواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
وقال سموّه: تتضافر جهود جمارك دبي مع كافة الجهات الحكومية المعنية تأكيداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وترسيخاً لمقومات جاهزية دبي للمستقبل ارتكازاً على أساس صلب قوامه الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة والاستدامة.
وأعرب سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لما اطّلع عليه خلال الزيارة من مشاريع ومبادرات استراتيجية لجمارك دبي، أبرزت رؤية متطورة وطموحة تواكب المستجدات العالمية في مجال العمل الجمركي، لتعزيز موقع إمارة دبي لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وارتقاء درجات أعلى في مؤشرات التنافسية العالمية.

منصور بن محمد
دبي
الإمارات
منصور بن محمد بن راشد
جمارك دبي
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